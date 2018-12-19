Almanya, nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesi konusunda engelleri azaltacak

BERLİN (AA) – Alman hükümeti, nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesinin önündeki engelleri azaltacak yasa tasarısını kabul etti.

Basın ve Enformasyon Dairesinden yapılan açıklamada, Başbakan Angela Merkel başkanlığında toplanan bakanlar kurulunun, nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesi için engellerin azaltılmasını kararlaştırdığı ve bu yönde hazırlanan yasa tasarısını kabul ettiği belirtildi.

Federal Meclis’in onayına sunulması beklenen tasarıya göre Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmayan ülkelerden nitelikli iş gücünün Almanya gelmesi teşvik edilecek.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Çalışma Bakanı Hubertus Heil ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, yasa tasarının ana hatlarının iki ay önce açıklandığını söyledi.

Seehofer, "Alman ekonomisinin nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduğunu biliyoruz." dedi.

Tasarının, AB üyesi olmayan ülkelerdeki meslek sahibi nitelikli kişilere, Almanya’da istihdam fırsatlarını arama yolunu açacağını belirten Seehofer, buna göre AB ülkeleri dışından meslek sahibi nitelikli kişilerin, istihdam fırsatları aramak için 6 aylığına ülkeye gelebileceğini söyledi.