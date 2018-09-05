FİNANS

Almanya servis PMI son altı ayın en yüksek düzeyinde

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 11:33 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Eylül (DHA)

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