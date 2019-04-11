"Almanya-Türkiye ticari ilişkileri daha da gelişecek"

MEHMET FATİH ERDOĞDU/SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) Başkanı Dr. Markus C. Slevogt, "Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret çok iyi düzeyde gidiyor, iki ülke arası cazip mal ve hizmetlerin sunulduğu sürece daha da gelişecek." dedi.

Slevogt, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre şubatta 1 milyar 225 milyon dolarla en çok ihracat yapılan ülke olan Almanya ile ticari ilişkilere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacminde Türkiye lehine artış beklediklerini belirten Slevogt, 36,5 milyar dolarlık ticaret hacmiyle iki ülkenin de birbiri için en önemli dış ticaret ortaklarından olduğunu ifade etti. Slevogt, iki ülke arasındaki ticaretin cazip mal ve hizmetler sunulduğu sürece daha da gelişeceğini dile getirdi.

"Gümrük Birliğinin iyileştirilmesi konusunda tarife dışı engellerin kaldırılması refah düzeyini artıracak." diyen Slevogt, "Türkiye ve AB tarafından uygulanan tarife dışı engellerin kaldırılması, ekonomik refah açısından faydalı olacaktır. Hizmetler, e-ticaret ve Türkiye'nin, AB'nin üçüncü taraflarla olan ticaret anlaşmalarına dahil olması konularına odaklanılması gerekiyor." ifadesini kullandı.