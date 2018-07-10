Almanya ve Çin ticaret anlaşmazlıklarının önlenmesine destek olmalı"

İstanbul, 10 Temmuz (DHA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesi ve Çin'in, dünyada ticaret anlaşmazlıklarının önlenmesine destek olmalarını umduğunu söyledi.
Çin Başbakanı Li Keqiang ile dün Berlin'de bir etkinlikte bir araya gelen Merkel, bu ay Çin ile Avrupa Birliği arasında yapılacak zirvenin, yatırımların korunmasına yönelik daha fazla adım atılmasına ve ticaret uyuşmazlıklarının önlenmesine yardımcı olmasını umduğunu söyledi. Çin-AB zirvesi Pekin'de 16-17 Temmuz'da gerçekleşecek.
Merkel, "Almanya ve Çin'in dünyanın ticaret anlaşmazlıkları sarmalında tökezlemesinin önlenmesine destek olacaklarını umuyorum" dedi.
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