Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi altı yılın düşüğünde

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Temmuz (DHA) - Almanya merkezli Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) tarafından yapılan beklenti anketleri Almanya ve Euro Bölgesi'nde ekonomik beklentilerin Temmuz'da kötüleştiğine işaret etti.
ZEW'den yapılan açıklamaya göre;
- Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi Temmuz’da 8.6 puan düşüşle eksi 24.7 puana geriledi. Bu Ağustos 2012’den bu yana görülen en düşük düzey oldu.
- Yıl başından bu yana beklenti anketi toplam 45.1 puan geriledi.
- Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Güven Endeksi ise Temmuz’da 6.1 puan düşüşle eksi 18.7 puana geriledi.
- Almanya ZEW Mevcut Durum Endeksi 8.2 puan düşüşle 72.4 puana gerilerken, Euro Bölgesi ZEW Mevcut Durum Endeksi ise 3.7 puan düşüşle 36.2 puana geriledi.
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