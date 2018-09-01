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Almanya'da "dijital inovasyon" tartışması

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

Alman kamuoyu dijital inovasyonda geri kalınıp kalınmadığını tartışıyor - En çok satan dijital ürünlerde Alman imzası olmaması ve en fazla ziyaret edilen web siteleri içerisinde Alman sitesinin bulunmaması sorgulanıyor - Alman Ekonomi Enstitüsü Dijital Dönüşüm Ekonomisti Barbara Engels: - "Hükümet, dijital dönüşüme daha fazla dikkat etmeli ve daha fazla kaynak ayırmalıdır. Karar verme süreçlerinin hızlandırılması gerek"

FRANKFURT/BERLİN (AA) - ABDULSELAM DURDAK/BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Dünyanın en iyi mühendislerine, en değerli 100 markasından 11’ine sahip olan, otomobilde birçok yeniliğe imza atan Almanya dijital inovasyonda geri kalınıp kalınmadığını tartışıyor.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknojilerin Çin ve ABD’den gelmesi, dünyada çok satan dijital ürünlerde Alman imzası olmaması ve en fazla ziyaret edilen internet sitesi arasında Alman sitesinin bulunmaması Alman kamuoyununda tartışma konusu. Kendi ulusal pazarını GAFA’ya (Google, Apple, Facebook, Amazon) kaptıran Almanya, bunu dijital inovasyonda geri kalmasına bağlıyor. Dijital inovasyonda geri kalınmasının sebebi ise Alman şirketlerindeki hiyararşi, internet hızını kısıtlayan eski altyapı ve yetenek eksikliği olarak görülüyor.

Köln Merkezli Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) Dijital Dönüşüm Ekonomisti Barbara Engels, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yüksek hiyerarşi, eksik araçlar, personelin yeni araçları kullanmadaki isteksizliği, eski altyapı ve yetenek kısıtlaması gibi nedenlerin Almanya’nın dijital inovasyon gelişiminde sorun teşkil ettiğini dile getirdi.

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- "Şirketler zihniyetini değiştirmeli"

Alman şirketlerinin dijital çağda zor dönem geçirmesinin arkasındaki diğer bir nedenin zihniyet sorunu olduğunu vurgulayan Engels, “Alman şirketleri için büyük bir sorun şudur ki geçmişte çok başarılıydılar ve başarılı olmaya devam ediyorlar. Ancak, bu durum şirketler zihniyetini değiştirmezlerse yakın gelecekte değişecek.” ifadesini kullandı.

"Her zaman böyle yapmıştık" söyleminin tipik olarak dijital olmayan zihinsel durumu anlattığını belirten Engels, şunları kaydetti:

“Risk almak için düşük isteklilik var. Almanlar, riskten kaçınan tutumlarıyla bilinirler. Her şey mümkün olan en yüksek seviyede önceden planlanmalıdır. Ancak dijitalleşme neredeyse planlanamaz. Alman şirketleri bunu anlamalı ve buna göre hareket etmek zorunda. Almanya, GAFA (Google, Apple,Facebook ve Amazon ) veya FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix ve Google) kadar güçlü ve yenilikçi bir teknoloji şirketi kurmayı başaramadı ancak özellikle Berlin, Münih ve Frankfurt gibi merkezlerde gelecek vadeden umut verici yeni girişimler bulunuyor."

GAFA'ya ayak uydurmak için Almanya’nın geleneksel olarak başarılı şirketlerini dijital hale getirmesi gerektiğine dikkati çeken Engels, “Alman endüstrisinin gizli şampiyonları “platform” terimleri üzerinde daha fazla düşünür ve harekete geçerse, başarılı bir dijital ekonomiye doğru çok önemli bir adım atılır.” değerlendirmesinde bulundu. Geleneksel Alman şirketlerinin yeni girişimlerle daha fazla iş birliği yapması ve onlardan ilham alması gerektiğini kaydeden Engels, bu yolla bir zihniyet değişiminin sağlanabileceğini dile getirdi.

Engels, Alman hükümetinin dijital dönüşüme daha fazla önem vermesi gerektiğini belirterek, “Alman hükümeti, dijital dönüşüme daha fazla dikkat etmeli ve daha fazla kaynak ayırmalıdır. Karar verme süreçlerini hızlandırması gerekiyor. Dijital dönüşüm hızlı gerçekleşir ve ona tepki vermek yerine harekete geçmek ve onu şekillendirmek anahtar olacaktır.” yorumunda bulundu.

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- ABD ingilizce dilinin avantajından faydalanıyor

Alman Ekonomi Enstitüsü (Ifo) Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Direktörü Prof. Dr. Oliver Falck ise Almanya’nın özellikle üretimdeki süreçlerinin dijitalleşmesi söz konusu olduğunda, bir dizi dijital yeniliğe sahip olduğunu vurguladı. Falck, Almanya’nın dünyadaki en büyük ve en yenilikçi sanayi robot üreticilerinden birisi olduğunu hatırlattı.

ABD’nin tüketicilere yönelik platformlar söz konusu olduğunda, İngilizce dilinin yaygın kullanılmasının avantajından faydalandığına dikkati çeken Falck, buna karşılık, Alman pazarının bu deneyim için daha küçük olduğunu kaydetti. Falck, Almanya'nın geniş bant altyapısı açısından da çok kötü olmadığını belirterek, “Fiber sadece tek bir erişim teknolojisidir, diğer yüksek hızlı teknolojiler Almanya'da yaygındır ve maliyeti daha düşüktür.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
almanya dijital invoasyon

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