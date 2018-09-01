FRANKFURT/BERLİN (AA) - ABDULSELAM DURDAK/BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Dünyanın en iyi mühendislerine, en değerli 100 markasından 11’ine sahip olan, otomobilde birçok yeniliğe imza atan Almanya dijital inovasyonda geri kalınıp kalınmadığını tartışıyor. Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknojilerin Çin ve ABD’den gelmesi, dünyada çok satan dijital ürünlerde Alman imzası olmaması ve en fazla ziyaret edilen internet sitesi arasında Alman sitesinin bulunmaması Alman kamuoyununda tartışma konusu. Kendi ulusal pazarını GAFA’ya (Google, Apple, Facebook, Amazon) kaptıran Almanya, bunu dijital inovasyonda geri kalmasına bağlıyor. Dijital inovasyonda geri kalınmasının sebebi ise Alman şirketlerindeki hiyararşi, internet hızını kısıtlayan eski altyapı ve yetenek eksikliği olarak görülüyor. Köln Merkezli Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) Dijital Dönüşüm Ekonomisti Barbara Engels, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yüksek hiyerarşi, eksik araçlar, personelin yeni araçları kullanmadaki isteksizliği, eski altyapı ve yetenek kısıtlaması gibi nedenlerin Almanya’nın dijital inovasyon gelişiminde sorun teşkil ettiğini dile getirdi.

\ - "Şirketler zihniyetini değiştirmeli" Alman şirketlerinin dijital çağda zor dönem geçirmesinin arkasındaki diğer bir nedenin zihniyet sorunu olduğunu vurgulayan Engels, “Alman şirketleri için büyük bir sorun şudur ki geçmişte çok başarılıydılar ve başarılı olmaya devam ediyorlar. Ancak, bu durum şirketler zihniyetini değiştirmezlerse yakın gelecekte değişecek.” ifadesini kullandı. "Her zaman böyle yapmıştık" söyleminin tipik olarak dijital olmayan zihinsel durumu anlattığını belirten Engels, şunları kaydetti: “Risk almak için düşük isteklilik var. Almanlar, riskten kaçınan tutumlarıyla bilinirler. Her şey mümkün olan en yüksek seviyede önceden planlanmalıdır. Ancak dijitalleşme neredeyse planlanamaz. Alman şirketleri bunu anlamalı ve buna göre hareket etmek zorunda. Almanya, GAFA (Google, Apple,Facebook ve Amazon ) veya FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix ve Google) kadar güçlü ve yenilikçi bir teknoloji şirketi kurmayı başaramadı ancak özellikle Berlin, Münih ve Frankfurt gibi merkezlerde gelecek vadeden umut verici yeni girişimler bulunuyor."