FİNANS

Almanya'da fabrika siparişleri üç aydır artışta

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 13:40 | Son Güncelleme

Almanya'da ekim ayında sanayi siparişleri bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artış kaydederek üç aylık serisini bozmadı

BERLİN (AA) - Almanya’da ekimde fabrika siparişleri, aylık bazda yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 2,7 azaldı. Fabrika siparişlerinde 3 aydır devam eden artış dikkati çekti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, bu yılın ekim ayında sanayi siparişleri eylüle kıyasla yüzde 0,3 arttı. Siparişler, Ekim 2017'ye göre ise yüzde 2,7 geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,1 azalması yönündeydi. Böylece fabrika siparişleri, ekim ayında beklentilerin üstünde gerçekleşmiş oldu. Ülkede fabrika siparişleri aylık olarak 3 aydır art arda arttı.

Almanya'da ekim ayında yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 3,2 azalırken, yabancı siparişler 2,9 arttı. Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 7,3'lük yükseliş kaydetti. Diğer ülkelerden gelen siparişler yüzde 0,3 yükseldi.

Ayrıca, ülkede ekimde aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 0,8 artarken, tüketici malları üreticilerinin siparişleri yüzde 1,7 gerileme gösterdi.

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro ise önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı.

Diğer yandan, eylül ayı verisi bir önceki aya göre yüzde 0,3 artıştan yüzde 0,1 artışa ve yıllık yüzde 2,2 azalıştan yüzde 2,6 azalışa revize edildi.

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almanya ekim Fabrika Siparişleri

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