Almanya'da iş dünyası güveni ağustosta arttı

BERLİN (AA) – Almanya'da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, bu ay artarak 103,8 puana yükseldi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin ağustos ayı İş Dünyası Güven Endeksi'nin temmuzdaki 101,7 puandan 103,8 puana yükseldiği belirtildi

Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin de bu dönemde 98,2 puandan 101,2 puana yükseldiği bildirilen açıklamada, Ifo Cari Durum Endeksi'nin ise 105,4 puandan 106,4 puana yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada şirketlerin, mevcut iş durumlarından biraz daha fazla memnun oldukları belirtilerek, "Güçlü iç piyasaya ek olarak, ABD ile ticaret anlaşmazlığında gelinen nokta iş dünyasının güvenini artırmaya katkı yapıyor. Alman ekonomisi sağlam bir performans gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Ifo, rakamların bu yılın üçüncü çeyreğinde Alman ekonomisinin yüzde 0,5 büyümesine işaret ettiğini belirterek, bu yıl içinde Avrupa'nın en büyük ekonomisinin yüzde 1,8 veya yüzde 1,9 büyümesinin beklendiğini kaydetti.

