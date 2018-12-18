FİNANS

Almanya'da iş dünyası güveni aralıkta azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 13:14 | Son Güncelleme

Sanayi ve ticarete ilişkin Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, bu ay 101 puana indi

BERLİN (AA) - Almanya'da Ifo İş Dünyası Endeksi, aralıkta 101 puana geriledi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, kasımda 102 puan olan Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi'nin bu ay 101 puana indiği belirtildi.

Açıklamada, Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin de bu dönemde 98,7 puandan 97,3 puana gerilediği kaydedildi.

Alman şirketlerin ekonomiye dair endişelerinin arttığı ve mevcut durumlarından daha az memnun oldukları belirtilen açıklamada, "İmalata yönelik iş ortamı endeksi, belirgin bir şekilde düştü. Bu gelişmeler doğrultusunda üreticiler, üretim planlarında azalmaya gitti. Şirketlerin mevcut iş durumlarına ilişkin değerlendirmelerinde biraz bozulma görüldü ancak yine de yüksek seviyede kalıyor." denildi.

PARTNER'Anne olmak istiyorum''Anne olmak istiyorum'
Sur Yapı'nın 16 projesinde 120 ay 0.98 vade kampanyasıSur Yapı'nın 16 projesinde 120 ay 0.98 vade kampanyası
Global şirketler ile Türkiye’deki kadın iş sahipleri buluştuGlobal şirketler ile Türkiye’deki kadın iş sahipleri buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
almanya Ifo iş dünyası güven endeksi

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Ev alacaklara bir müjde daha! Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank'ta konut kredilerinde düzenlemeye gitti

Ev alacaklara bir müjde daha! Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank'ta konut kredilerinde düzenlemeye gitti

VakıfBank’tan konut proje kredilerine düzenleme

VakıfBank’tan konut proje kredilerine düzenleme

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursagaz, çocukları unutmuyor

Bursagaz, çocukları unutmuyor

Bakan Yardımcısı Tunç: Tarıma yapılan yatırım, her geçen gün büyüyor

Bakan Yardımcısı Tunç: Tarıma yapılan yatırım, her geçen gün büyüyor

“Şehrin İyi Hali” ile 2 bin 600 genç iyiliği yaymak için gönüllü oldu

“Şehrin İyi Hali” ile 2 bin 600 genç iyiliği yaymak için gönüllü oldu

Sur Yapı'nın 16 projesinde 120 ay 0.98 vade kampanyası

Sur Yapı'nın 16 projesinde 120 ay 0.98 vade kampanyası

Global şirketler ile Türkiye’deki kadın iş sahipleri buluştu

Global şirketler ile Türkiye’deki kadın iş sahipleri buluştu

Girişimcilere göre en başarılılar Elon Musk ve Nevzat Aydın

Girişimcilere göre en başarılılar Elon Musk ve Nevzat Aydın

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.