Almanya'da işsizlik kasımda rekor seviyeye düştü

BERLİN (AA) - Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, bu ay piyasa beklentisinin üzerinde 16 bin azalırken, işsizlik oranı da yüzde 5 ile yeni rekor seviyeye geriledi.

Almanya Federal İş Ajansı'nın (BA) açıkladığı verilere göre, kasım ayında piyasalarda 10 bin azalması beklenen mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 16 binlik azalış kaydetti. Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı bu ay 2 milyon 276 bin olarak ölçüldü.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise kasımda yüzde 5 ile Doğu ve Batı Almanya'nın 1990 yılındaki birleşiminden bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Arındırılmamış rakamlarla ele alındığında işsizlik, kasım ayında yüzde 4,9’dan 4,8’e geriledi.

- İstihdam rekoru kırıldı

Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre Almanya'da toplam istihdam, bu yılın ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 artışla 45 milyon 99 bin kişiye yükseldi. Ülkede, ekimde istihdama katılan kişi sayısı 38 bin arttı.

İstihdamda ulaşılan 45 milyon 99 bin rakamı da iki Almanya'nın birleşmesinin ardından geçen sürede görülen rekor seviye olarak kayıtlara geçti.

