Almanya'da nüfusun yüzde 19’u yoksullukla karşı karşıya

BERLİN (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ / CÜNEYT KARADAĞ- Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da, geçen yıl ülke nüfusunun yüzde 19’una karşılık gelen 15,5 milyon kişi, yoksulluk ya da toplumsal dışlanma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, 2017 yılında Almanya nüfusunun yüzde 19’unu temsil eden 15,5 milyon kişi yoksulluk ya da toplumsal dışlanma riskinden etkilendi.

2016 yılında fakirlik ve toplumsal dışlanma riski altındakilerin sayısı 16 milyon seviyelerinde idi.

Destatis’e göre, kişilerin fakirlik veya toplumsal dışlanma riski altında sayılması için yoksulluk seviyesinin altında gelir, maddi açıdan ciddi olarak yoksunluk ve çok düşük iş yoğunluğuna sahip hanelerde yaşamak gibi 3 kriterden en az birini taşıması gerekiyor.

- En çok kadınlar etkilendi

Ülkede yoksulluk ve toplumsal dışlanmaya en çok yüzde 20,3’lük oranla kadınlar maruz kaldı. Bu oran erkeklerde 17,6 olarak kaydedildi. 18 yaş altı gençlerin yüzde 18’i, 65 yaş ve üstü grubun yüzde 17,7’si de söz konusu riskle karşı karşıya kaldı. Yoksulluk ve sosyal dışlanma ayrı ayrı ele alındığında yalnızca yoksulluk riski altında kalan kişi sayısı 13,1 milyon olarak belirlendi. Bu da nüfusun yüzde 16,5'ine tekabül etti.