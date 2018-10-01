Almanya'da perakende satışlar ağustosta azaldı

BERLİN (AA) - Almanya’da perakende satışlar, bu yılın ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı geçici verilere göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, ağustos ayında temmuz ayına kıyasla yüzde 0,1 geriledi.

Geçen yılın ağustos ayına göre ise yüzde 1,6 artan perakende satışlar, piyasalardaki aylık yüzde 0,4 artış beklentisinin altında kalırken ve yıllık da yüzde 1,5’lik artış beklentisinin üstünde gerçekleşti.

Diğer yandan satışa açık gün sayısı, 2018 ve 2017’nin ağustos aylarında 27 olarak kaydedildi.

Rekor seviyede istihdamın olduğu, maaşların yüksek seyrettiği, güçlü iş güvenliğinin ve düşük faizlerin olduğu Almanya’da özel tüketim harcamaları Alman ekonomisinin önemli bir büyüme kalemini oluşturuyor.

