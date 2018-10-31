Almanya'da perakende satışlar eylülde arttı

BERLİN (AA) - Almanya’da perakende satışlar, geçen ay ağustosa kıyasla yüzde 0,1 arttı.
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı geçici verilere göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.
Geçen yılın eylül ayına göre yüzde 2,6 azalan perakende satışlar, piyasalardaki aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 1’lik artış beklentisinin altında gerçekleşti. Yıllık düşüş, Haziran 2013'ten bu yana en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.
Bu arada, satışa açık gün sayısı, Eylül 2018'de 25 ve 2017’nin aynı döneminde 26 olarak kaydedildi.
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