Almanya'da perakende satışlar nisanda arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya’da perakende satışlar, bu yılın nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı geçici verilere göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, nisan ayında mart ayına kıyasla yüzde 2,3, geçen yılın nisan ayına göre ise yüzde 1,2 artış gösterdi.

Perakende satışlar, piyasalardaki aylık yüzde 0,5’lik artış beklentisinin üstünde gelirken, yıllık yüzde 1,6’lık artış beklentisini karşılamadı.

Diğer yandan satışa açık gün sayısı, 2017’nin nisan ayında 23 ve 2018’nin nisan ayında ise 24 olarak kaydedildi.

