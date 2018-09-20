FİNANS

Almanya'da reel gelir, yükselen enflasyona rağmen arttı

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 13:49 | Son Güncelleme

Almanya'da reel gelir, yükselen enflasyona rağmen arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya’da reel gelirler, 5 buçuk yıl sonra gelen en yüksek çeyrek bazlı enflasyon oranına rağmen, nominal kazanç endeksindeki yüzde 2,5'lik yükselişin etkisiyle yüzde 0,5 artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya'da nominal kazanç endeksi 2018'in ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 arttı.

Aynı dönemde tüketici fiyatları ise yüzde 2,0 artış göstererek, 2012 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana görülen en yüksek çeyrek bazlı enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti.

Nominal kazanç endeksindeki artış da yüzde 0,5'lik gerçek (fiyat ayarlı) gelir artışına karşılık geldi. Böylece ülkede reel gelir, yükselen enflasyona karşın artış gösterdi.

Sektörler bazında bakıldığında en yüksek nominal ücret artışları yüzde 4,5'le enerji sektöründe, yüzde 4,1'le imalatta, yüzde 3,7 ile gayrimenkul ve konutlarda ve yüzde 3,6 ile de mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerin sağlanması hizmetlerinde belirlendi.

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almanya nominal gelir reel gelirler

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