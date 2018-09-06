Almanya'da sanayi ürünü siparişleri temmuzda azaldı

BERLİN (AA) - Almanya’da sanayi siparişleri küresel düzeydeki talep zayıflığı nedeniyle temmuzda beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

Almanya Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Alman mallarına olan talep temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azaldı.

Ülkede sanayi siparişleri haziran ayında da yıllık yüzde 3,9 gerilemişti. Temmuzda beklenti yüzde 1,5’den fazla artış yönündeydi.

Bakanlık açıklamasında, düşüşe sebep olarak "ticaret çatışmalarından kaynaklanan küresel belirsizlikler" ve yakıt tüketimi ve egzoz emisyonlarını belirlemeyle ilgili test olan WLTP’daki (Hafif Otomobiller için Dünya Çapında Uyumlu Test Prosedürü) geçici çıkmazlar gösterildi.

İç talep bir önceki aya göre temmuzda yüzde 2,4 artış gösterirken, ülke dışından gelen siparişlerdeki düşüş yüzde 3,4 oldu. Ülkenin Avro Bölgesi hariç dünyanın geri kalanından aldığı siparişlerde ise yüzde 4’lük düşüş görüldü.

