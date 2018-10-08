FİNANS

Almanya'da ÜFE ağustosta arttı

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 23:03 | Son Güncelleme

Almanya’da ÜFE ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artış kaydetti

BERLİN (AA) - Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), bu yılın ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya’da ÜFE, 2018 yılının ağustos ayında temmuz ayına kıyasla yüzde 0,3, ağustos 2017’ye göre ise yüzde 3,1 arttı.

Ağustos ayı ÜFE, piyasalardaki aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9’lık artış beklentisinin üstünde gerçekleşti.

Bu yılın ağustos ayında tüm ana sanayi gruplarının fiyat endeksleri Ağustos 2017’ye kıyasla artış kaydetti.

Enerji fiyatları, enerji taşıyıcılarının fiyatlarının farklılık göstermesine karşın yüzde 7,3 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 7,9, petrol ürünleri fiyatları yüzde 17,9 ve doğalgaz dağıtım fiyatları ise yüzde 4,9 artış kaydetti.

Ağustosta yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 2,9, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 1,8, sermaye malları fiyatlarında yüzde 1,4 ve dayanıksız tüketim malları fiyatlarında da yüzde 0,1 artış görüldü.

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise ağustosta aylık 0,1, yıllık ise yüzde 1,8 yükseldi.

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ağustos almanya ÜFE üretici fiyatları

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