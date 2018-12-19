FİNANS

Almanya'da ÜFE kasımda son 19 ayın en yükseğinde

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 13:41 | Son Güncelleme

Ülkede ÜFE, Kasım 2018'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artış kaydetti - ÜFE, Nisan 2017’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

BERLİN (AA) - Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen ay 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 3,3 artış gösterdi.

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, kasımda Almanya’da ÜFE, ekim ayına kıyasla yüzde 0,1, Kasım 2017’ye göre de yüzde 3,3 arttı. Böylece ÜFE Nisan 2017’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ÜFE kasımda, piyasalardaki aylık yüzde 0,1 düşüş ve yıllık yüzde 3,1 artış beklentisinin üstünde gerçekleşti. Kasım 2018'de tüm ana sanayi gruplarının fiyat endeksleri geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydetti.

Enerji fiyatları, enerji taşıyıcılarının fiyatlarının farklılık göstermesine karşın yüzde 8,9 yükseldi. Fiyatlar, elektrikte yüzde 8,3, petrol ürünlerinde yüzde 19 ve doğal gaz dağıtımında yüzde 8,5 artış gösterdi.

Kasımda, yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 2,4, dayanıklı tüketim malları fiyatında yüzde 1,8 ve sermaye malları fiyatında yüzde 1,5 artış kaydedildi.

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda kasımda aylık bazda değişmezken, yıllık yüzde 1,6 yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
almanya kasım ÜFE

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