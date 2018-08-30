FİNANS

Almanya’dan daha çok turist getirecek çalıştay

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2018 09:23 | Son Güncelleme

Türkiye’ye gelen Alman turist sayısı bu yılın 7 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20.45 artışla 2 milyon 321 bine çıkarken, İstanbul’da yarın yapılacak bir çalıştayın, daha çok Alman turistin gelmesinin önünü açması bekleniyor.

Gökhan Artan / İstanbul, 30 Ağustos (DHA) - Türkiye’ye gelen Alman turist sayısı bu yılın 7 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20.45 artışla 2 milyon 321 bine çıkarken, İstanbul’da yarın yapılacak bir çalıştayın, daha çok Alman turistin gelmesinin önünü açması bekleniyor.
Almanya’nın önde gelen turizm dergilerinden FVW ile yapılan iş birliği doğrultusunda, Türk turizmi konusunda Cuma günü İstanbul’da “FVW İstanbul Workshop & B2B” adlı geniş katılımlı bir turizm çalıştayı düzenlenecek. Çalıştayda, İstanbul ve Türkiye konuşulacak. Alman seyahat acentaları ile Türk turizmcileri de buluşturacak çalıştay, daha çok Alman turistin Türkiye’ye gelmesinin önünü açması bekleniyor.
Bakan Ersoy’da yer alacak
Çalıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alman Medya Grubu FVW, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED),Türk Hava Yolları (THY),Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),İstanbul Turizm Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkez’nde düzenlenecek.Çalıştayda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer alacak.
İstanbul’un tanımına katkı sağlayacak
Almanya medya grubu FVW’nin baş editörü Klaus Hildebrandt’in de konuşmacı olarak katılacağı çalıştayda, İstanbul sunumu da yapılacak.
Çalıştayda;
- ileriye dönük rezervasyonlar ve tüketici davranışları üzerine pazar araştırmasında diğer destinasyonlara kıyasla Türkiye ve İstanbul,
- Alman tur operatörlerinin bakışı,
- 2018 ve sonrasında Türkiye’de turizm

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