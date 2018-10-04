Almanya'nın elektrik tüketimi arttı

BERLİN (AA) - Almanya'nın elektrik tüketimi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,5 artış gösterdi.
Almanya Federal İstatistik Ofisinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ülkenin doğalgaz tüketimi yüzde 5,7 artarken, madeni yağ tüketimi yüzde 3,6 azaldı.
Almanya'nın elektrik tüketimi ise geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,5 artarak 679 milyar kilovatsaate yükseldi. Elektrik tüketiminin yükselmesinde nüfus artışı ve enerji tasarrufu teşviklerinin düşmesi etkili oldu.
Yenilenebilir enerjinin hanehalkının toplam tüketimindeki payı yüzde 13'e çıktı.
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