Almanya’nın elektrik üretiminde, yenilenebilir enerji kömürü geçti

İstanbul, 12 Temmuz (DHA) - 2018’in ilk altı ayında, Almanya’da yenilenebilir enerji kömüre (linyit ve taş kömürü birlikte) nazaran ilk defa daha fazla elektrik üretti.

Almanya Enerji ve Su Endüstrileri Birliği (BDEW) tarafından açıklanan verilere göre;

“Yalnızca beş yıl önce Almanya’daki kömürden elektrik üretiminin rüzgâr, güneş ve biyokütlenin toplamının iki katı olduğu düşünüldüğünde, yenilenebilir enerjinin gelişimindeki ivme daha iyi anlaşılıyor.

“Üstelik Alman hükümetinin bir süredir yenilenebilir enerji politikalarını erteliyor olduğunu da unutmamak gerek. Ancak bu gelişmelere rağmen, 2017’nin ilk yarısına göre linyit tüketimi neredeyse tamamen aynı kalmış.

"Almanya’nın 2018’in ilk altı ayındaki toplam elektrik üretimi’nde geçen yılın aynı dönemine göre;

Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 10 arttı.

Yenilenebilir enerjinin payı: 36.3 ya da 118 milyar kWh (yüzde 32.5 ya da 107 milyar kWh)

Linyit ve taş kömürünün payı: yüzde 35.1 veya 114 milyar kalori kWh (yüzde 38.5 ya da 127 milyar kWh)

Linyitten elektrik üretimi yüzde 22.5’te kalırken (2017’de yüzde 22.9) kömürdeki düşüşün büyük kısmı ise taş kömürüne bağlı gerçekleşti.

“Yenilenebilir enerjideki başarının aksine, Almanya’nın emisyonları düşmüyor.

“Bu ısıtma ve ulaşım sektörlerinden kaynaklandığı kadar linyite bağlı enerji üretiminden de kaynaklanıyor. ‘Kömürden Çıkış Paydaş Komisyonu’ oybirliği ile Almanya’nın iklim hedefleri doğrultusunda adil bir çıkış planı oluşturana kadar kömürden çıkış politikası hala belirsizliğini koruyor. Komisyonun bir sonraki toplantısı ise 13 Temmuz’da.