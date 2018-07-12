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Almanya’nın elektrik üretiminde, yenilenebilir enerji kömürü geçti

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 17:27 | Son Güncelleme

2018’in ilk altı ayında, Almanya’da yenilenebilir enerji kömüre (linyit ve taş kömürü birlikte) nazaran ilk defa daha fazla elektrik üretti.

İstanbul, 12 Temmuz (DHA) - 2018’in ilk altı ayında, Almanya’da yenilenebilir enerji kömüre (linyit ve taş kömürü birlikte) nazaran ilk defa daha fazla elektrik üretti.

Almanya Enerji ve Su Endüstrileri Birliği (BDEW) tarafından açıklanan verilere göre;

“Yalnızca beş yıl önce Almanya’daki kömürden elektrik üretiminin rüzgâr, güneş ve biyokütlenin toplamının iki katı olduğu düşünüldüğünde, yenilenebilir enerjinin gelişimindeki ivme daha iyi anlaşılıyor.

“Üstelik Alman hükümetinin bir süredir yenilenebilir enerji politikalarını erteliyor olduğunu da unutmamak gerek. Ancak bu gelişmelere rağmen, 2017’nin ilk yarısına göre linyit tüketimi neredeyse tamamen aynı kalmış.

"Almanya’nın 2018’in ilk altı ayındaki toplam elektrik üretimi’nde geçen yılın aynı dönemine göre;

  • Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 10 arttı.
  • Yenilenebilir enerjinin payı: 36.3 ya da 118 milyar kWh (yüzde 32.5 ya da 107 milyar kWh)
  • Linyit ve taş kömürünün payı: yüzde 35.1 veya 114 milyar kalori kWh (yüzde 38.5 ya da 127 milyar kWh)
  • Linyitten elektrik üretimi yüzde 22.5’te kalırken (2017’de yüzde 22.9) kömürdeki düşüşün büyük kısmı ise taş kömürüne bağlı gerçekleşti.

“Yenilenebilir enerjideki başarının aksine, Almanya’nın emisyonları düşmüyor.

“Bu ısıtma ve ulaşım sektörlerinden kaynaklandığı kadar linyite bağlı enerji üretiminden de kaynaklanıyor. ‘Kömürden Çıkış Paydaş Komisyonu’ oybirliği ile Almanya’nın iklim hedefleri doğrultusunda adil bir çıkış planı oluşturana kadar kömürden çıkış politikası hala belirsizliğini koruyor. Komisyonun bir sonraki toplantısı ise 13 Temmuz’da.

Avrupa İklim Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre:

“Bu sonuçlar üzerinde, rüzgâr ve güneş enerjisinin olumlu hava koşullarından etkilenmesi ve yılın ilk yarısı genel olarak daha az enerji tüketimi gerçekleşmesinin de etkisi var.

“Alman hükümetinin, ilave güneş ve rüzgâr ihaleleri ile 2030 itibarıyla elektrik tüketiminde yüzde 65 yenilenebilir enerji payı hedefi bulunuyor.

“Geçen hafta açıklanan yeni bir rapor, elektrik tüketiminde yüzde 65 yenilenebilir hedefine makul maliyetlerle ulaşmanın mümkün olduğunu ortaya koydu.

“Haziran’da enerji endüstrisiyle çevreci kurumlar beklenmedik şekilde birlik olup yenilenebilir enerjinin gelişimi, emisyonların azaltılması ve Avrupa iklim hedefleri için hükümete birlikte çağrıda bulundu.

“Almanya’da yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminin maliyeti (LCOE) çarpıcı biçimde düştü.

“Güneş ihalesinde ortalama fiyat 4.33 euro cent/kWh iken, rüzgârda ise 4.60 euro cent/kWh. Kömürden elektrik üretiminde ise fiyatlar linyitte 4.59 euro cent/kWh ile 7.98 euro cent/kWh arasında, taş kömüründe 6.27 euro cent/kWh ile 9.86 euro cent/kWh arasında. (Fraunhofer ISE 2018, syf. 15)

“2017’de ise tarihte ilk defa bu sefer Avrupa Birliği’nde yenilenebilir enerji (hidroelektrik dışında) kömürden daha fazla elektrik üretmişti. (Sandbag/Agora Energiewende ortak raporu).”

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