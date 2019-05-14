FİNANS

Almanya’nın ikinci büyük borsası kripto para ürünleri listeledi

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 09:02 | Son Güncelleme

Almanya’nın ikinci büyük ve Avrupa’nın dokuzuncu büyük borsası Boerse Stuttgart, önde gelen kripto paralardan Litecoin (LTC) ve Ripple'a (XRP) dayalı borsa yatırım senetlerini (ETN) listeleme kararı aldığını duyurdu.

Erkan Öz / İstanbul, 14 Mayıs (DHA) - Almanya’nın ikinci büyük ve Avrupa’nın dokuzuncu büyük borsası Boerse Stuttgart, önde gelen kripto paralardan Litecoin (LTC) ve Ripple'a (XRP) dayalı borsa yatırım senetlerini (ETN) listeleme kararı aldığını duyurdu.
Cryptocurrency News’in haberine göre Boerse Stuttgart’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yatırımcılar Almanya’da ilk kez artık kripto para birimleri Litecoin ve Ripple bazında borsada işlem gören ETN’ler alıp satabiliyorlar. XBT Provider tarafından İsveç’te ihraç edilen dört çeşit menkul kıymet, iki kripto para biriminin euro ve İsveç kronası cinsi fiyatlarını takip ediyor."
Boerse Stuttgart Blue Chips & Funds Trading Direktörü Jürgen Dietrich ise kripto para birimlerine büyük ilgi olduğunu vurguladı. Dietrich, "Bu ETN’ler, Almanya’daki yatırımcıların iki kripto para birimi Litecoin ve Ripple'ın gelecekteki fiyat gelişmelerini, ilk defa borsada işlem gören menkul kıymetler aracılığıyla takip etmelerini sağlayacak" dedi.
Tıpkı borsa yatırım fonları gibi borsa yatırım senetleri de yatırımcıların korunması için sermaye piyasası denetim kurumları tarafından sıkı biçimde regüle ediliyor. Bu özellikleri ile kripto para borsalarında işlem yapmayı güvenli bulmayan yatırımcılar için alternatif bir çözüm olarak görülüyorlar. 2017 sonunda milyarder işadamı Mark Cuban, Bitcoin’e İsveç Borsası’nda satılan bir ETN aracılığıyla yatırım yaptığını açıklamıştı.
Yıl başından bu yana Ripple yüzde 9.95 yükselirken, Litecoin yüzde 200.8 değer kazandı.

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