FİNANS

"Almanya'nın pasaport kontrolü yasa dışı"

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 17:49 | Son Güncelleme

Avrupa Adalet Divanı, Almanya'nın otobüslerde pasaport kontrolü uygulamasının yasalara aykırı olduğuna karar verdi

BRÜKSEL (AA) Avrupa Adalet Divanı, Almanya'nın Schengen Bölgesi ülkelerinden gelecek otobüslerde bütün yolculardan pasaport ve oturum izni kontrolü yapılması uygulamasının yasa dışı olduğuna hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Almanya'nın diğer Schengen ülkelerinden hareket edecek otobüslerde pasaport ve oturum izni gibi belgelerin denetlenmesine karşı ulaşım firmaları tarafından açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme, Almanya'nın ülkeye seyahat eden otobüs işletmecilerine uygulattığı pasaport denetimlerinin Schengen Sınır Yasası'na aykırı olduğuna karar verdi.

Kararda, Almanya'nın uygulamasının Schengen üyesi ülkeleri içerisinde denetim anlamı taşıdığına dikkat çekilerek, "Bu kontrollerin sınır kontrollerine eşdeğer bir etkisi vardır ve bu nedenle yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor.

Almanya, söz konusu denetimleri yerine getirmeyen otobüs firmalarına para cezaları uygulamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AB almanya Avrupa Avrupa Adalet Divanı Schengen

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