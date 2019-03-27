"Almanya'ya ihracatın yüzde 20'sinin makine olmasını hedefliyoruz"

Makine İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da 5 aydır devam eden sanayi üretimi düşüşüne bağlı olarak yılın ilk 2 ayında söz konusu ülkeye gerçekleştirdiği ihracat 400 milyon doların altında kalan Türk makine sektörü, nisan ayında Almanya'ya çıkarma yapacak.

Son dönemde, özellikle otomobil üretiminin azalmasının da etkisiyle Almanya'nın sanayi üretiminde bir daralma gözlendiğini kaydeden Karavelioğlu, "Türk makine sektörünün toplam ihracatının yüzde 15'ini gerçekleştirdiği Almanya’daki ekonomik belirsizliğin yönünü bulması, genel ihracat performansımız açısından da büyük önem taşıyor. Almanya, makine sektörü için 150 milyar dolara yakın bir ihracat pazarıdır. 2019 yılında bütçeledikleri makine ekipman yatırımı 235 milyar avroyu buluyor. Bu büyük pazarda güçlü olmanın yolu, yüksek kalite ve teknoloji kadar kalıcı iş birlikleri kurmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Karavelioğlu, dünya makine endüstrisinin teknik ve ticari merkezi Almanya'ya geçen yıl 2,5 milyar dolarlık makine sattıklarını aktararak, nisan ayında Hannover ve Münih'te kuracakları temaslarla iş bağlantılarını artıracaklarını ve Türk makine sektörü için ana pazar olan Almanya'nın ticaret savaşlarından beklenmedik ölçüde etkilenmiş olmasına rağmen her krizi fırsata dönüştürmeyi beceren Türk makine imalatçılarının bu dönemden de yüz akıyla çıkacağını belirtti.