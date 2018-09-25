"Almanya'ya otomotiv ihracatının 5 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz"

Fuar kapsamında OİB, Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) işbirliğiyle "Türk Günü Konferansı" düzenlendi. Alman ve Türk otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinin katıldığı, "mobilite" ve "lojistik" konularının ele alındığı konferansta, Türk otomotiv sektörünün mevcut pazar yapısı ve geleceğe yönelik gelişmeler aktarıldı.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, Türk otomotiv firmaları, Almanya'da gerçekleştirilen ve dünyanın önde gelen ticari araç ve yan sanayi fuarlarından "IAA Hannover Fuarı"nda ürünlerini sergiliyor.

Açıklamada konferansta yaptığı değerlendirmelere yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Çelik, Almanya ile Türkiye arasında var olan ortaklık düzeyini ve ticaret hacmini büyüterek güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Fuarın ve konferansın Almanya'nın otomotiv ithalatında Türkiye'nin payını artırmaya ve sektör temsilcileri arasındaki iş birliğini genişleterek, karşılıklı ekonomik büyümeye önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını aktaran Çelik, "Almanya, Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı konumunda. Ülkemizin Almanya'ya yönelik otomotiv ihracatı geçen yıl 4 milyar doları aştı. Bu yıl sonunda bu rakamın 5 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, Türk otomotiv sektörünün 2 milyon adet üretim kapasitesine sahip Türk imalat sanayinin itici güçlerinden biri olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türk otomotiv endüstrisi, son 12 yıldır ihracatta şampiyon sektör. 2017 yılı da üretim, adet bazında ihracat ve ihracat değeri olarak, tüm zamanların rekorlarının kırıldığı bir yıl oldu. Endüstrimiz, 2017'de 28,5 milyar dolar ile bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamına ulaştı. AB ülkelerinin otomotiv ihracatındaki payı yüzde 77'dir. Türkiye, 1,7 milyon adetlik üretim ile dünyada 14, Avrupa'da 5'inci büyük üretici durumunda. AB ülkeleri arasında ise Türkiye, ticari araç üretiminde 2'inci sırada. Ağırlıklı olarak AB ülkeleri olmak üzere yaklaşık 200 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz motorlu araçların yüzde 80'i ihraç ediliyor. Bu yıl sonunda ihracat hedefimiz olan 31 milyar dolara ulaşacağımıza inanıyoruz."