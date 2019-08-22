"Almanya'yla ticaret hacmini 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum"

BERLİN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'de yatırım yapan Alman iş insanlarının kararlığıyla iki ülke arasında 37 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmini en kısa sürede 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum." dedi. Bakan Varank, Alman Odalar Birliği, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ile Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası üyesi iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Varank'a söz konusu toplantıda Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da eşlik etti. Burada yaptığı konuşmada Varank, ülkede yaşayan 3 milyondan fazla Türk'ün Almanya'nın ekonomisi ve refahına katkı sunduğunu söyledi.

Alman şirketlerinin de Türkiye'de yatırımları olduğunu belirten Varank, "Alman firmaları, istihdam ve katma değer oluşturarak Türk sanayisine önemli katkılarda bulunuyor." diye konuştu. - Ticaret hacminde 50 milyar dolar hedefi Varank, iki ülke liderlerinin ülkeler arası güçlü ve derin ilişkileri daha ileri seviyeye taşıma vizyonunu benimsediklerine işaret ederek "Türkiye'de yatırım yapan Alman iş insanlarının kararlığıyla iki ülke arasında 37 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmini en kısa sürede 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum." dedi. Türkiye'de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 7 bini aşkın Alman firmasının bulunduğunu hatırlatan Varank, bunun Alman yatırımcıların Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı, çalışkan iş gücü ve siyasi iradeyle güçlenen istikrara güvenlerinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Varank, Türkiye ekonomisine güvenlerinden dolayı Alman iş dünyasına teşekkürlerini ileterek Türkiye'nin Asya ve Afrika pazarlarına erişim imkanı sunduğunu ifade etti.

- Yatırımcı dostu üretim ekosistemi Türkiye'ye yatırım yapan hiçbir yatırımcının hayal kırıklığına uğramadığının altını çizen Varank, şunları kaydetti: "Türkiye'de yatırımcı dostu bir üretim ekosistemi var, çok çeşitli yatırım teşvikleri sunuyoruz. Son olarak Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde önemli bir gelişme kaydettik. Geçen yıl söz konusu endekste 17 sıra yükseldik. Bunun tabii ki yeterli olduğunu düşünmüyoruz, öngörülebilirliği artırmak ve yatırımcılarımızın üzerindeki yükü hafifletmek için tüm kurumlarımızla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Ülkemize doğrudan yatırımları çekerek sanayinin birçok sektöründe bölgesel üretim merkezi olmayı hedefliyoruz." Varank, Türkiye'de Ar-Ge merkezi kurmaları için küresel şirketleri desteklediklerini belirterek Türk yatırımcıları da yabancı pazarlarda iş yapmaları konusunda teşvik ettiklerini anlattı. - "Tarih, ticaret savaşlarının kazananı olmadığını gösterdi" Vize işlemlerinin kolaylaştırılması ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasının iş insanları için önemine dikkati çeken Varank, "Serbest ticaret refahı artırdığı gibi katma değer ve istihdama da katkı sağlar. Tarih bize ticaret savaşlarının kazananı olmadığını ve asla olmayacağını defalarca göstermiştir." diye konuştu.