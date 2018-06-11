FİNANS

Alnus Yatırım: ABD TÜFE, Fed faizi ve ECB toplantısı izlenecek

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 12:32 | Son Güncelleme

Alnus Yatırım günlük piyasa analizinde, küresel piyasalarda yarınki ABD TÜFE’si ve Çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı kadar Perşembe günü Avrupa Merkez Bankasının tahvil alımlarını ne zaman durduracağına dair açıklamasının da önem taşıyacağına dikkat çekildi.

İstanbul, 11 Haziran (DHA) - Alnus Yatırım günlük piyasa analizinde, küresel piyasalarda yarınki ABD TÜFE’si ve Çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı kadar Perşembe günü Avrupa Merkez Bankasının tahvil alımlarını ne zaman durduracağına dair açıklamasının da önem taşıyacağına dikkat çekildi.
Alnus Yatırım piyasa analizinde şu tespit ve değerlendirmeler yer aldı:
"Haftasonu Kanada’da yapılan G7 toplantıları kriz ile bitti. Dünyanın en büyüğü ABD’nin Başkanı Donald Trump, G7 liderler fotoğrafına girmediği gibi zirvenin sonuç bildirgesini imzalamadan Kanada'dan ayrıldı.
"G7 liderlerinin Trump'ı ek vergilerden vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştığı tarihi zirveden geriye, Angela Merkel'in paylaştığı ve zirveye katılan liderlerin Trump'ın etrafını sardığı anlamlı fotoğraf kaldı.
"Trump yarın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşecek. Cuma günü bizim kapanış sonrası Latin Amerika borsaları önderliğinde emerging market borsalarında toparlanma gözükmüşken bu sabah da asya piyasaları hafif artıda.
"Türkiye’nin notunu 7 Mart'ta Ba1 negatiften Ba2 Durağana düşüren Moodys, 1 Haziran’da, makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye aldığını açıklamıştı.
"7 Haziran’da da 17 Türk bankasının notunu düşürdü. Türkiye’nin notu Ba2 iken bankaları Ba3’e hatta HALKB bir kademe daha altında B1’e düşürdü. Türkiye için notu ne zaman değiştireceği ise meçhul. Muhtemelen seçim sonrası ekonomi yönetiminin açıklamalarını bekleyecektir.
"Diğer taraftan 13 Temmuz’da Türkiye hakkında notunu açıklaması beklenen Fitch de yine 1 Haziran’da 25 Türk Bankasını negatif izlemeye aldığını açıklamıştı.
"Peki S&P nerede? 1 Mayıs’ta Türkiyenin kredi notunu “BB"den "BB-"ye düşürmüştü ki bu not Türkiye’ye verilen en düşük not.
"O yüzden şimdilik ortalarda gözükmüyor. 2008 Mortgage krizinde en iyi notu verdikleri şirketlerin batması üzerine ağır eleştiriler alan not şirketleri yapısal düzenlemeler neticesinde son yıllarda proaktif olmaya ve arkadan gelen değil önden giden olmaya çalışıyorlar.
"Muhakkak ki bu stratejinin de hataları ortaya çıkacaktır. Çünkü bu yöntemle Türkiye gibi ülkelerde daha sorun yokken, önden notu indirerek ülke maliyetini artırıyorlar.
"Geçen hafta TCMB, 125 baz puanlık artışla politika faizini % 17.75’e çıkardı. Borsa da bu durumdan negatif etkilenerek 95binlere geriledi.
"Bu hafta, Ramazan Bayramı nedeniyle ilk 3,5 gün piyasalar açık olacak. Yurtiçi gündemde bugün gelen Nisan ayı cari açık ve ilk çeyrek büyüme verisi önem taşıyor.
"Yurtdışı için yarınki ABD TÜFE’si ve Çarşamba günü FED’in faiz artırımı kadar Perşembe günü Avrupa Merkez Bankasının tahvil alımlarını ne zaman durduracağına dair açıklaması önem taşıyacak."

PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa’da bayram alışverişi durgunMısır Çarşısı ve Mahmutpaşa’da bayram alışverişi durgun
42 yıllık şekerciden bayram öncesi 'kalitesiz şeker' uyarısı42 yıllık şekerciden bayram öncesi 'kalitesiz şeker' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yumurta ihracatında yeni pazar Afrika

Yumurta ihracatında yeni pazar Afrika

İlk yerli helikopter motorunun çekirdek ve ön prototip imalatı tamamlandı

İlk yerli helikopter motorunun çekirdek ve ön prototip imalatı tamamlandı

Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa’da bayram alışverişi durgun

Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa’da bayram alışverişi durgun

42 yıllık şekerciden bayram öncesi 'kalitesiz şeker' uyarısı

42 yıllık şekerciden bayram öncesi 'kalitesiz şeker' uyarısı

Paylaşımlı hazır ofisler dünyanın her yerinde

Paylaşımlı hazır ofisler dünyanın her yerinde

Dicle Elektrik Diyarbakır caddelerini 6 bin armatür ile aydınlatıyor

Dicle Elektrik Diyarbakır caddelerini 6 bin armatür ile aydınlatıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.