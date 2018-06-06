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Alnus Yatırım: Borsada hedef neresi?

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 10:44 | Son Güncelleme

Alnus Yatırım'ın, Borsa İstanbul Endeksi'nin (BIST 100) "negatif seyrini sürdürdüğü"nün altı çizilen günlük piyasa bülteninde, "Dün de yüzde 1.44 düşüşle, 97 bin 823 puandan kapattı; gün içinde en yüksek 99 bin 908 gördükten sonra satıcılara yenildi; yani 100 bini geçmeye gücü yetmedi" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Borsada son yılların en zayıf seyrinin hedefi neresi olabilir diye baktığımızda iki ana nokta dikkat çekiyor.

İstanbul, 6 Haziran (DHA) - Alnus Yatırım'ın, Borsa İstanbul Endeksi'nin (BIST 100) "negatif seyrini sürdürdüğü"nün altı çizilen günlük piyasa bülteninde, "Dün de yüzde 1.44 düşüşle, 97 bin 823 puandan kapattı; gün içinde en yüksek 99 bin 908 gördükten sonra satıcılara yenildi; yani 100 bini geçmeye gücü yetmedi" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
"Borsada son yılların en zayıf seyrinin hedefi neresi olabilir diye baktığımızda iki ana nokta dikkat çekiyor.
"İlk ihtimal “dirençler sonradan destek olur” kuralı gereği 2013 yılında gerçekleşen ve 2017’ye kadar geçilemeyen zirve seviyesinin tekrar test edilmesidir. Bu nokta: 93,400 civarıdır.
"İkinci ihtimal ise son dokuz yılda endeksin ayrılsa da geri döndüğü ortalama fiyatıdır. Aylık grafikte görüleceği üzere bu seviye önümüzdeki aylarda 88,000 seviyesine işaret etmektedir.
"Önceki tecrübeler bu seviyeye değdikten sonra ciddi bir alış dalgasının tetikleneceğini de göstermektedir. Ancak bu seviye, dünkü kapanışın yüzde 10 altını işaret etmektedir.
"Yani 88,000 seviyesine gerilemesi halinde endekse “güçlü al” önerisi verilmelidir.
"Ya da üçüncü bir ihtimal olarak 102,000 seviyesinin yukarı geçilerek düşen trendi bitirmesi olacaktır. Bu seviye de dünkü kapanışın yüzde 4.0 üzerindedir.
"Bugün yurtdışında ekonomik veri takvimi yoğun; İngiltere, Avrupa Bölgesi PMI verileri, ABD tarafında ise PMI ve İş imkanları takip edilecek gün içi önemli veriler."

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