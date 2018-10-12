Alnus Yatırım: Brunson’un serbest bırakılması enflasyonla mücadeleye en önemli katkıyı yapacak

İstanbul, 12 Ekim (DHA) - Alnus Yatırım’ın “Bir Hikayenin Daha Sonuna Geldik mi?” başlıklı günlük piyasa bülteninde, devletin enflasyonla mücadele için elinde geleni yaptığı ancak Rahip Brunson’un serbest bırakılmasının bu mücadelede en önemli katkıyı sağlayacağı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Rahip Brunson için 1 Ağustosta iki bakana yaptırım ve çeliğe çarpı iki vergi uygulayan ABD’nin bu kararı geldiğinde dolar tarihinde ilk kez beş lirayı geçmişti. Kısa sürede de yediyi gördü. Bu şok, enflasyonu da patlattı.

"’Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ programı 9 Ekim’de Bakan Albayrak ve diğer katılımcılar tarafından açıklandı. Devlet elinden geleni yapıyor. Ama rahibi bırakmak enflasyonla en önemli katkıyı sağlayacak.

“Zira bu beklentiyle bile liraya hücum var. Dolar kuru üç günde 6.15’den 5.90’a indi. Muhtemelen önümüzdeki günlerde 5.50lere inecek. Bu rakamlar döviz borçlusu reel sektör için büyük nimet.

“Bankalarla yapılandırma yapan şirketlere, mevcut kurdan liraya krediye dönme imkanı da sağlandığından bugünler yapılandırma için de uygun günler.

“Rahip Brunson, sabah 6.30 civarı evinden adliyeye doğru yola çıktı. 10.00 civarı duruşması başlayacak. Davanın geri kalanı için ev hapsinin ve yurtdışı yasağının kaldırılması bekleniyor. Başka söze gerek var mı?

