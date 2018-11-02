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Alnus Yatırım: Kasım’da piyasalarda iyimserlik bekliyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 10:56 | Son Güncelleme

Alnus Yatırım, küresel hisse senedi piyasalarında Ekim ayında görülen düşüşler sonrasında Kasım ayında iyimserlik beklediğini duyurdu.

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Alnus Yatırım, küresel hisse senedi piyasalarında Ekim ayında görülen düşüşler sonrasında Kasım ayında iyimserlik beklediğini duyurdu.
Ekim ayının son günü altı başlıkta vergi indirimi gelince banka hisselerinin yüzde 8.0 BIST100’ün de yüzde 10 düştüğünü hatırlatan Alnus Yatırım, yurt dışında da Emerging Market Endeksi’nin aylık yüzde 8.8 ABD S&P500’nin de yüzde 6.9 düştüğüne işaret etti.
Alnus Yatırım’ın “10 Günlük Mayın Tarlası” başlıklı piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
“Gerçekten de borsamızın büyük oyuncularından gelen alımlarla toparlanma ilk günden geldi. Piyasa oyuncuları, bir gün önce sert satış yiyen ama bir gün sonra da sert yükselen hisselerdeki oynaklığa açıklama bulmakta zorlanıyor.
“Oysa 100 bin endekse yaklaşınca satıp karını realize eden 90 bin altına inince ise pozisyon artıran bir grup tarafından çevrilmiş durumdalar. Bu durumdan en kârlı çıkanlar ise robotlar olarak gözüküyor. Çünkü duyguları yok.
“’Çin başkanı ile çok iyi görüşme yaptım’ diyen Trump ve İran için bazı ülkelere istisna sağlanacağı haberleri ile dolar gelişmekte olan ülke paraları karşısında son zamanların en sert kaybını yaşadı. “Dolar sat yerel para al hamleleri ile Güney Afrika randı yüzde 2.0, Macar Forinti yüzde 1.5 Meksika Pesosu yüzde 1.3 değer kazanırken Türk lirası yüzde 1.2 değer kazanarak 5.51 oldu.
“Borsalar da bu iyimser havadan payını aldı. İyimserliğin devamı yada yeniden kötümserliğe dönüş için bir şey söylemek zor. Zira önümüzdeki 10 gün mayın tarlası gibi. Ajanda çok yoğun!
“4 Kasım Pazar: ABD'nin İran Ambargosu başlıyor.
“5 Kasım Pazartesi: Türkiye Ekim ayı Tüfe Verisi. Beklentiler karışık.
“6 Kasım Salı: ABD'de ara seçimlerinde Trump’ın galibiyeti bekleniyor.
“8 Kasım Perşembe: Fed (ABD Merkez Bankası) Toplantısında faiz artırımı beklenmiyor.
“12 Kasım Pazartesi: Türkiye’de Cari Açık verisi beklenirken ABD Savunma Bakanının, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere dair Kongreye raporunu sunması için son gün.
“13 Kasım Salı: Bütçesi red yiyen İtalya, gerekli düzeltmeleri yapıp AB komisyonuna yeniden sunmak zorunda. Bakalım ne kadar harcamadan vazgeçecekler? Yada direnecekler mi?
“14 Kasım Çarşamba: ABD TÜFE verisi açıklanacak. Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik bir hamlesi de gelebilir.”

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