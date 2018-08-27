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Alnus Yatırım: Kredi notunun düşürülmesiyle bizi bir süre rahat bırakacaklar

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 10:38 | Son Güncelleme

Alnus Yatırım, “Çöp Olduk Rahatladık” başlıklı piyasa bülteninde Türkiye’nin kredi notunun Standard And Poors (S&P), Fitch ve Moody’s tarafından düşürülmesini, “Bu da bir süre bizi rahat bırakacaklar demektir” diye yorumladı ve şu değerlendirmeyi yaptı: "S&P, 17 Ağustos akşamı Türkiye'nin kredi notunu BB-'den B+'ya düşürürken görünümü 'durağan' olarak belirledi.

İstanbul, 27 Ağustos (DHA) - Alnus Yatırım, “Çöp Olduk Rahatladık” başlıklı piyasa bülteninde Türkiye’nin kredi notunun Standard And Poors (S&P), Fitch ve Moody’s tarafından düşürülmesini, “Bu da bir süre bizi rahat bırakacaklar demektir” diye yorumladı ve şu değerlendirmeyi yaptı:
"S&P, 17 Ağustos akşamı Türkiye'nin kredi notunu BB-'den B+'ya düşürürken görünümü 'durağan' olarak belirledi. Kredi skalasında tek B harfli notlar genelde geri kalmış ekonomilere verilip çok spekülatif yatırım olarak görülür.
"Aynı akşam Moody’s de kredi notunu 'Ba2 durağan'dan 'Ba3 negatif'e düşürdü.
"Ana görüntü şu ki; S&P en düşük seviyeye indirip artık bekleme moduna çekilmekte iken Moody’s bir kez daha indirmek üzere pozisyonlandı.
"14 Aralık Cuma akşamı da Fitch muhtemelen rakiplerine yetişmeye çalışacak; bu da, bir süre bizi rahat bırakacaklar demektir.
"Türkiye, 1992 yılında S&P’nin verdiği ülke kredi notuyla kredi derecelendirmesi ile tanışmıştır. 2001 yıllarında Türk finans sisteminin çökmesi döneminde ülke kredi notu 'B- (B1)' seviyesine kadar gerilemişti.
"Günümüzde kredi notu için en kolay gösterge TL’nin değeridir. TL değer kaybettikçe döviz borçlusunun geri ödeyebilme kapasitesi azaldığından kredi notları da düşmektedir. Bu yüzden dolar yükseldikçe banka hisselerinde satışların arttığını izledik.
"Borsada; sanayi endeksi bu yılbaşından beri yüzde 7.6 değer kaybı yaşamışken banka endeksi aynı sürede yüzde 42.5 değer kaybetti.
"Üstelik tüm analist önerileri alım yönünde olduğu halde. Çünkü bankalar kârlılıklarını sürdürüyor. Takibe düşen kredi oranı yüzde 3 ün biraz üstünde.
"Sorun, henüz gözükmeyen sıkıntıların boyutu. Yani buzdağının altında ne var? Zaman geçtikçe bilançolarda bozulma görülmezse banka hisselerinin yeniden gözde olmasını bekleyebiliriz. Çünkü kredi notu junk(çöp) seviyesine düşerken bir şeylerin olacağını öngörüyorlar.
"Öngörülerinin yanlışlığının ortaya çıkması halinde borsada toparlanma güçlü olacaktır. Bu noktada, dolar kıtlığının çözümüne yönelik hükümetin ve TCMB’nin adımlarını olumlu görüyoruz.
"BIST100 daha önce öngördüğümüz üzere 85 bin seviyesinden sert tepki verdi. Hatta kredi notlarının düşmesinin ardından Pazartesi yarım günde 90 bin sınırının üstüne çıktı.
"Biz 4.5 günlük bayram tatili yaparken ise yurtdışı da bayram yaptı: Global Emerging Market Endeksi yüzde 3.5 arttı! Bu yüzden bugün piyasanın güne iyimser başlamasını bekliyoruz."

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