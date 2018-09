ALO 174 Gıda Hattı'na 538 bin başvuru geldi

İSTANBUL, (DHA) - GÜVENİLİR gıda konusunda talepleri karşılamak için 2009 yılında başlatılan ALO 174 Gıda Hattı'nın son derece önemli olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Beykaya,"Şu ana kadar yaklaşık 538 bin 482 adet başvuru gelmiş. Et ve et ürünleri, tahıl, hazır yemekte, süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze, pastacılık ürünleri gibi her sahadan başvurular geliyor" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Beykaya, dün başlayan CNR Food İstanbul'da 'gıda denetimlerinde resmi kontrol faaliyetleri' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Panelde gıda denetimlerini nasıl yaptıklarını ve güvenlik politikalarını anlatan Dr. Beykaya, "Temel politikamız ülke genelinde çiftlikten sofraya gıda güvenliği bilinci içerisinde tüketiciye güvenilir gıda arzının temini sağlamak, etkin ve yeterli gıda denetimi oluşturmaktır" dedi.

Hayvan hastalıkları ve bitki zararlılarıyla mücadele ettiklerini belirten Dr. Beykaya, "Veteriner ilaçları ve bitki koruma ürünleri, hayvan ıslahı, gıda ve yem hijyeni, risk analizi ve yönetimi, hızlı uyarı sistemi, acil durumlarda kriz yönetimi, cezai yaptırımlar gibi işlemlerimizi bu kapsamlar içerisinde yürütüyoruz" diye konuştu.