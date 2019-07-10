Alpha Group’tan ‘enerji’ye yatırım

İSTANBUL, (DHA)/(Kurumsal Haberler) - Gayrimenkul sektöründe hizmet veren Türkiye merkezli Alpha Group, üç kıtada gayrimenkul ve sağlık turizmi sektöründe talepleri karşıladığını, enerji alanında ise yeni yatırımların kapıda olduğunu açıkladı. Yurtiçi ve yurt dışında 2016 yılından bu yana rotasını mühendislik alanlarına çeviren Alpha Group, gayrimenkulden sonra sağlık, enerji sektöründe de girişimlerde bulunduğunu duyurdu. Alpha Group’tan yapılan yazılı açıklamada, “Yeni İstanbul Havalimanı, Ankara Hastanesi, Çamlıca Camii ve Fatih Projesi gibi önemli projelerde yer alan kurum, Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak, Mısır, İngiltere, Lübnan ve Dubai başta olmak üzere üç kıtada gayrimenkul ve sağlık turizmi sektöründe talepleri karşılıyor. Enerji sektöründe ise yeni anlaşmalar kapıda” denildi. HEDEF YATIRIMLARI 3 KITADAN 7 KITAYA ÇIKARMAK Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye’de bir önceki yılın mayıs ayına kıyasla yabancı ülke vatandaşlarına yapılan konut satışlarında yüzde 62.5 oranında artış yaşandı.

Toplamda 3 bin 925 satış gerçekleşen Türkiye’de yabancılar en fazla İstanbul'daki konutlara ilgi gösterirken Alpha Group'un kurucusu Muhammet Şefik Yön, yabancıların Türkiye’deki gayrimenkul sektörüne ilgisinin artacağının altını çizdi.

Yön, "Yabancı yatırımcılar, mimari ve teknik açıdan ülkemizdeki gayrimenkul projelerini yenilikçi ve işlevsel buluyor. 13 yıldan fazla bir süredir gayrimenkul alanında yabancılara hizmet veren bir kurum olarak projelerimizi biz de bu eksende yürütüyoruz. 2019 yılı yabancılara yapılan konut satışları açısından verimli bir yıl oluyor. Üç kıtada, Londra'dan Dubai'ye kadar geniş bir yelpazede gayrimenkul sektöründe yer alan bir firma olarak projelerimizle gurur duyuyoruz, hedefimiz Türkiye merkezli Alpha Group yatırımlarını üç kıtadan yedi kıtaya çıkarmak" dedi. SAĞLIK TURİZMİNDE İŞ BİRLİĞİ Sağlık Bakanlığı'nın 2019 verilerine göre dünyada her yıl 10 milyondan fazla kişi tıbbi tedavi amacıyla seyahat ederken sağlık turizmi dünya genelinde 100 milyar dolarlık bir ciroya ulaşmış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ise Türkiye’yi 2018 yılında tedavi olmak amacıyla 551 bin 748 hasta ziyaret ederken bu hastaların yüzde 66'sı özel sektör, yüzde 34'ü ise kamu hastanelerinde tedavi oldu.

Yatırımlarını sağlık turizmi alanına da kaydırdıklarını açıklayan Yön, sağlık turizmi alanında dünya genelinde ilk beş sırada yer alan Türkiye’nin, ABD, Hindistan, Tayland ve Almanya ile rekabet içerisinde olduğunu hatırlatarak; “Alman doktorlar tarafından kurulan CSM Medical ile sağlık turizmi konusunda işbirliğine giderek ülkemizin bu alandaki rekabetine de ciddi katkı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. ARAP PAZARINA AÇILIYORUZ Kuveyt, Doha, Dubai, Kahire gibi önemli şehirlerde hastalarla sözleşmeler yapan Alpha Group'un bu sektördeki ilk hedefinin Türkiye’de sağlık turizmi kapsamında daha fazla turist getirmek ve bu insanların sağlıklarına kavuşmasını sağlamak olduğunu söyleyen Yön, bu alandaki faaliyetleri hakkında şunları söyledi: “Türkiye olarak rekabet ettiğimiz ülkelerden daha iyi bir yere geleceğimize inanıyoruz. Uluslararası işbirlikleriyle kendimizi ve hizmetlerimizi mevcut pazarlarda daha iyi anlatmamız gerekiyor. Bu nedenle CMS Medical ile 20 milyon Euro değerinde bir iş birliğine gittik. Arap pazarına açılıyoruz. Özellikle Kuveyt, Doha, Dubai, Kahire önemli destinasyonlarda yaptığımız sözleşmeler ve çalışmalarla ülkemizin 2019 yılı hedefini tutturmasına katkı sağlayacağız. Sağlık turizmi sektöründe ayrıca medikal araçlarla ilgili olarak Almanya'nın teknoloji gelişiminden de faydalanmayı hedefliyoruz."