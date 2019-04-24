Alphabet drone ile kargo taşımak için FAA’dan onay aldı

Gonca Yağcı / İstanbul, 24 Nisan (DHA) - Teknoloji devi Google’ın ana kuruluşu Alphabet, ABD Federal Havacılık Dairesi’nden (FAA) aldığı onayla drone ile kargo hizmetlerine başlayan ilk şirket olacak.

Alphabet'in bünyesinde bulunan Wing, ABD’de ticari kargo hizmeti yapabilmek için gerekli olan önemli izni FAA’den aldı.

Bloomberg’in haberine göre, drone şirketi Wing, iki ay içersinde ABD’deki Virginia eyaletindeki Blacksburg ve Christiansburg adlı iki kırsal kentinde kargo işlemlerine başlayacak.

Bloomberg’e konuşan Wing şirketinin CEO’su James Ryan Burgess, kendi teknolojileri ile çalıştıracakları bir işi FAA’nin onaylamasının çok heyecan verici bir gelişme olduğunu söyledi.

Habere göre Wing, bu yolla bölgedeki yerel şirketlerin ürünlerini satmayı planlıyor ve bu nedenle ortaklık yapabileceği yerel ticari işletmeler arıyor.

Şirket Nisan ayı başında da Avusturalya’dan ticari kargo için onay almıştı.

ABD’deki drone yönetmelikleri gereğince nüfusun yoğun olduğu kalabalık kentlerde drone uçuşlarına izin verilmiyor.

