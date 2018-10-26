Alphabet'in gelirleri Wall Street beklentilerinin gerisinde kaldı

İstanbul, 26 Ekim (DHA) - Google'nin ana ortağı Alphabet Inc, üçüncü çeyrekte iki yıldır ilk kez analistlerin ciro beklentilerinin altında kaldı.

Faaliyet karı marjlarında devam eden düşüşün etkisi ile, Alphabet'in cirosu 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 33.74 milyar dolara çıksa da, analistlerin beklentilerinin 34.05 milyar dolar olan beklentilerinin altında kaldı.

Bu dönemde net kâr ise, geçen yılın aynı dönemindeki 6.7 milyar dolardan yüzde 37.3 artışla 9.2 milyar dolara, hisse başına kâr da 9.57 dolardan yüzde 36.5 artışla 13.06 dolara yükseldi. Analistler hisse başına 10.45 dolar kâr bekliyorlardı.



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