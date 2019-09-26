FİNANS

Alpullu Şeker Fabrikası’nda üretim, törenle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2019 15:47 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ’nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde, özelleştirilen Alpullu Şeker Fabrikası’nın, 2019-2020 dönemi kampanya açılışı, düzenlenen törenle yapıldı.

Alpullu Şeker Fabrikası’nda üretim, törenle başladı

Metin KARAKUŞ/BABAESKİ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ’nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde, özelleştirilen Alpullu Şeker Fabrikası’nın, 2019-2020 dönemi kampanya açılışı, düzenlenen törenle yapıldı.
Alpullu Şeker Fabrikası’nda gerçekleştirilen kampanya açılışı, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, CHP Edirne Milletvekili Okan Kaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan, Fırat Plastik AŞ. ve Binbir Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Demir, Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramis Özgen ve Alpullu Şeker Fabrikası Müdürü Ali Kazıcı'nın katıldığı törenle yapıldı.
Kavaklı Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Kırklareli yöresine özgü halk oyunları gösterisi sundu. Ardından Fırat Plastik AŞ. ve Binbir Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Demir, 2019- 2020 dönemi 93’üncü kampanya açılış konuşmasını yaptı. Demir, hem bir başlangıç, hem de bir sonu yaşadıklarını belirterek, "Çünkü genç Türkiye Cumhuriyeti’nin yoktan var ettiği bu fabrikamızın bizlere yüklediği milli sorumluluk duygularını içimizde yaşayarak bugün 2019-2020 sezonu pancar ve şeker üretimini başlatıyoruz. Toprağımızın, çiftçi kardeşlerimizin ve fabrikamızın bereketi bol olsun inşallah. Fabrikamızın ilk kuruluş amacı olan ülke ekonomisini kalkındırmak, istihdamı arttırmak gibi amaçlarını en iyi şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yıllarca, sahip çıkılmayan, üretmeme noktasına gelen, ülke ekonomisine ve çiftçimize katkı sağlamaz hale getirilen bu tarihi mirasımızı, devletimizle, çiftçimizle, işçilerimizle fabrikamızı tekrar kalkındıracağımıza inanıyoruz" dedi.
Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan ise Alpullu ile şekerin özleştiğini belirterek, "Alpullu demek, şeker demek, şeker demek, Alpullu demektir. Çünkü Alpullu’nun her karış toprağı şeker kokar. Alpullu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk şekerini üretmenin gururunu yaşıyor" diye konuştu.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin ise, Alpullu Şeker Fabrikası'nın Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Bilgin, "Alpullu Şeker Fabrikası, Nuri Şeker’in Uşak’taki Şeker Fabrikası ile birlikte aslında onun temeli daha önce atılmasına rağmen Alpullu’nun gücünü göstererek, yapımı daha hızlı bir şekilde tamamlanmış ve ilk şekerin üretildiği belde olarak Türkiye’de adından söz ettirmiştır. Bu bölgede hem Kırklareli’nin, hem Tekirdağ’ın, hem de Edirne çiftçisinin hem geçim kaynağı olmuş, hem de yaşamının sosyalleşmesinde, kültürleşmesinde her yönü ile aslında bir fabrikadan öte bir kültür, sanat ve merkezi haline dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından, Alpullu Şeker Fabrikası’nın açılış kurdelesi kesilerek, ilk şeker pancarı işlenmek üzere suya verildi.

FOTOĞRAFLI

Alpullu Şeker Fabrikası’nda üretim, törenle başladıAlpullu Şeker Fabrikası’nda üretim, törenle başladıAlpullu Şeker Fabrikası’nda üretim, törenle başladıAlpullu Şeker Fabrikası’nda üretim, törenle başladı

Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı! Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı!
Gübretaş'ın 60 milyon liralık yeni tesisi açıldıGübretaş'ın 60 milyon liralık yeni tesisi açıldı
TÜİK-Türkiye genelinde müze sayısı 13 artışla 451'e yükseldiTÜİK-Türkiye genelinde müze sayısı 13 artışla 451'e yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Kredi çekenler bu habere dikkat

Kredi çekenler bu habere dikkat

Yıllık kazancı 40 bin lirayı geçti

Yıllık kazancı 40 bin lirayı geçti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karsan/Arpacıoğlu: Faiz indirimi son çeyrekte pazarı hareketlendirecek

Karsan/Arpacıoğlu: Faiz indirimi son çeyrekte pazarı hareketlendirecek

OSD/Yenigün: Faiz indirimi pazarı hareketlendirecek

OSD/Yenigün: Faiz indirimi pazarı hareketlendirecek

Gübretaş'ın 60 milyon liralık yeni tesisi açıldı

Gübretaş'ın 60 milyon liralık yeni tesisi açıldı

TÜİK-Türkiye genelinde müze sayısı 13 artışla 451'e yükseldi

TÜİK-Türkiye genelinde müze sayısı 13 artışla 451'e yükseldi

Akbank "Şehrin İyi Hali Projesi" için 3 bin üniversiteli arıyor

Akbank "Şehrin İyi Hali Projesi" için 3 bin üniversiteli arıyor

TBM / Ağaoğlu: Mutabakat sağlanırsa kredi yapılandırılabilir

TBM / Ağaoğlu: Mutabakat sağlanırsa kredi yapılandırılabilir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.