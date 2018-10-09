Altan Elmas: Geleceğe miras bırakacağımız bir şehir kuruyoruz

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, projenin son durumu hakkında bilgi verdi. Elmas, "Antalya'da büyük bir şehir kuruyoruz. Geleceğe miras bırakacağımız bir şehir kurduğumuzun farkındayız. 3 bin 265 hak sahibine 5 bin 73 tane konut yapıyoruz, sorumluluğumuz büyük. Ortaya güzel bir proje çıktı. Satışlara 2017 yılında başladık, hiç hız kesmeden yürüyoruz" diye konuştu.

Sur Yapı Antalya Projesi, 8 yıl sürecek ve toplamda 8 milyar lira yatırım yapılacak. 23 kule vinç ve bin 500’ün üzerinde işçi ilk etapta yer alan 93 bloktan oluşan 6 bin 417 dairenin tamamlanması için 24 saat aralıksız çalışıyor. İlk etabın kaba inşaatının yüzde 50’lik kısmının tamamlandığı projede, ilk teslimler 2019 yılında gerçekleştirilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi de projeye tam destek veriyor.

İSTANBUL, (DHA) -SUR Yapı’nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar lira yatırımla hayata geçirdiği Antalya Projesi’nin kaba inşaatı yüzde 50 oranında tamamlandı. Sorumluluklarının büyük olduğunu söyleyen KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Antalya'da geleceğe miras bırakacağımız bir şehir kuruyoruz" dedi.

"2 BİN KONUT SATILDI"

Eylül sonu itibariyle yaklaşık 2 bin konutun satışının yapıldığını belirten Elmas, "Bunun bin 800'ünün bütün işlemlerini tamamladık. Türkiye'nin her yerinden talep geldi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlardan da çok talep geldi. Özellikle haziran ayında döviz kurlarındaki yükselişle beraber hem yabancıların hem de yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tatil için Türkiye'ye gelmesi de satışları ciddi oranda artırdı" ifadelerini kullandı.

"DÜKKANLAR SATIŞA ÇIKARDIĞIMIZ AN BİTİYOR"

Satışların gayet iyi gittiğini belirten Elmas, "Dükkan satışlarımız çok iyi gidiyor. Çarşımız var orada sürekli bir ürün sunamıyoruz, kendimizi inşaat programına göre ayarlıyoruz. Çünkü dükkanları satışa açtığımız an bir günde hepsi tükeniyor. İnşaat süreci de hızlı gidiyor, kaba inşaatın yüzde 50'den fazlası tamamlandı. Bin 500 işçi 24 saat çalışıyoruz. 2019 yılının son çeyreğinde evleri teslim etmeye gayret edeceğiz. Şu anda inşaat gayet güzel gidiyor" dedi.

Proje kapsamında konut adalarının yanı sıra anaokul, ilkokul, ortaokul, lise olmak üzere; 11 adet okul, 3 adet sağlık ocağı, 3 adet camii, bir adet pazar yeri, spor ve kültür gençlik merkezi, büyük bir hastane, müze alanı ve akaryakıt istasyonu da var.

