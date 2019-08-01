Altan Elmas: Konut kredi indirimi sektörümüz için büyük bir adım

İSTANBUL, (DHA) - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Konut kredilerinin düşürülmesi sektörümüz için büyük bir adım oldu. Konut kredilerinde beklediğimiz faiz indirimi 1.20

