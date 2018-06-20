Altan Elmas: Konutta 2018 yılını rekor satışla kapatacağız

TÜİK'in rakamlarına göre Türkiye genelinde mayıs ayında 119 bin 655 adet konut satışı gerçekleşti. Mayıs ayı konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artış yaşandığını söyleyen Elmas, "Geçtiğimiz Nisan ayına kıyasla yüzde 16 oranında bir yükseliş gözlendi. 5 Mayıs’ta Bakanlar Kurulu kararıyla konut ve işyeri teslimlerinde tapu harcının binde 20’den binde 15’e düşürülmesi, KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesi gayrimenkul sektörüne ivme kazandırmaya başlamıştı. 10 Mayıs itibariyle kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına düşürerek 0.98’e çekmesi ve 15 Mayıs’ta KONUTDER, GYODER ve İNDER olarak 42 firmayla başlattığımız yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim konut kampanyası sektörde beklenenin üzerinde bir heyecan yarattı. 42 firma ile başlattığımız indirim kampanyası bütün Türkiye’ye yayıldı ve yüzlerce firma aynı koşullarda kampanya yapmaya başladı. Bu heyecan ve gayretin de satışlara yansıdığını görüyoruz" diye konuştu.

“2018 YILINI REKOR SATIŞLA KAPATACAĞIZ”

"İpotekli satışlara baktığımızda da 36 bin 865 konut satışı ile 2017 yılının Mayıs ayına göre yüzde 11,7 oranında azalış yaşandığını görüyoruz" diyen Elmas şöyle devam etti:

"Ancak Türkiye genelinde Nisan ayı ipotekli satışlarıyla karşılaştırdığımızda yüzde 32’lik, birinci el satışlarında da yüzde 17’lik bir artış söz konusu. İstanbul’da da ipotekli satışlarda bir önceki Nisan ayı ile karşılaştırdığımızda yüzde 20’lik bir artış, birinci elde de yüzde 14’lük artış gerçekleşti. Kamu bankalarının elini taşın altına koyarak konut kredisi faiz oranlarını 0.98’e düşürmesi sektöre hareketlilik getirdi. Yalnız burada tüm yükü kamu bankaları çekmemeli. Özel bankalar da devreye girerek faizleri düşürmeli. Hem hükümetimizin hem de kamu bankalarının verdiği desteğe KONUTDER, GYODER ve İNDER olarak 42 firmayla başlattığımız yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim konut kampanyasını 30 Haziran Cumartesi gününe kadar uzatmış bulunmaktayız. Şu ana kadar maliyet artışlarını fiyatlarımıza yansıtmadık. Hala konut almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatları kaçırmamalıdır. Faiz indirimi ve gayrimenkul sektörüne sunulan bu avantajların kalıcı olmasını bekliyoruz. Bu avantajlar devam ederse 1 milyon 450 bin konut satışını çok rahat gerçekleştirebiliriz."