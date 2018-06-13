Altan Elmas: Yoğun talep üzerine konut kampanyasını uzattık

İSTANBUL, (DHA) - GYODER, İNDER VE KONUTDER’in, 15 Mayıs’ta başlattığı konut kampanyası, yoğun ilgi üzerine 30 Haziran’a kadar uzatıldı. KONUTDER Başkanı Z. Altan Elmas, “Tarihi bir fırsat yaşanıyor. Kampanya 15 Haziran’da sona erecekti ancak eve yoğun talep devam ediyor. Daha fazla vatandaşımız kampanyadan yararlansın diye kampanyayı uzatma kararı aldık" dedi.

Gayrimenkul firmalarının başlattığı konut kampanyası uzatıldı. Konut sektörünü canlandırmak için hükümetin tapu harcı ve KDV oranlarını indirmesiyle birlikte kamu bankalarının da konut kredi faizlerini düşürmesinin ardından Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) 15 Mayıs’ta tüm peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlatmıştı.

“KONUT TALEBİ TABANA YAYILDI”

Kampanyanın çok iyi gittiğini, ev satışlarından son derece memnun olduklarını söyleyen KONUTDER Başkanı Z. Altan Elmas, "Halkımız kampanyaya iyi cevap verdi. Konut talebi tabana yayıldı. Yüzde 20 indirim, yüzde 5 peşinat, kredi faiz oranı da 0.98 oldu, tapu harcında ve KDV'deki indirimle beraber hepsi paket haline geldi. Uzun zamandır faizler yüksek olduğu için yatırımcılar sektörden geri çekilmişti. Daha çok oturmak için konut alınıyordu. Şu anda hem oturmak, hem de ileriye dönük yatırım yapmak isteyenler harekete geçti” diye konuştu.