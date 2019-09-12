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Altan Elmas’tan MB’nin faiz indirimi sonrası bankalara çağrı

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2019 18:22 | Son Güncelleme

Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z.

Altan Elmas’tan MB’nin faiz indirimi sonrası bankalara çağrı

İSTANBUL, (DHA) - Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Merkez Bankası’nın ikinci önemli adımından sonra sıra özel bankalarda. Konut kredilerinde kamu bankalarına yaklaşacaklarını düşünüyoruz” dedi.

Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararını değerlendirdi. Elmas, “MB ilkini temmuz ayında yaptığı 425 baz puan faiz indirimini bugün 325 baz puanla devam ettirmesini gayrimenkul sektörü olarak olumlu buluyoruz. Enflasyonun eylül ve ekim aylarında da baz etkisiyle yüzde 10’un biraz daha altına düşeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla 325 baz puanın temkinli bir duruş olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

ÖZEL BANKALARA FAİZİ İNDİRİN ÇAĞRISI

“Son 1 yıl içerisinde mevduatta yüksek faizin olması tabi ki enflasyonla da paralel bir şekilde ticari hayatı çok olumsuz etkilediğini tecrübe ettik” diyen Elmas, şunları söyledi:

“Yatırımları, inşaat sektörünü ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiledi. Konut kredileri yıllık yüzde 25 -30 aralığına kadar çıktı. Faiz yüksekliğinin son 1 yılda ciddi anlamda ülke ekonomisini de üretimi de geri çeken bir etkisi olmuş oldu. Ağustos başında hükümetimizin desteğiyle kamu bankaları konut kredilerini 0,99 a çektiler. Bu piyasada hemen karşılık buldu. Ciddi anlamda kamu bankalarına konut kredi talebi oluştu. Ağustos ayının rakamlarında toplam konut kredi portföyü bankalarımızda son 20 aydır ilk defa artı yazmış oldu. 2,6 milyar lira artı bir kredi kullanılmış oldu. Bugün yapılan faiz indirimiyle beraber özel bankalarımızın da konut kredilerinde kamu bankalarına yaklaşacaklarını düşünüyoruz.”

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