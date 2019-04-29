Altay tankı gövde gösterisine hazırlanıyor

Günümüzün ve geleceğin muharebe koşullarına cevap verme vizyonuyla geliştirilen Altay Ana Muharebe Tankı Programı'nda, 9 Kasım 2018'de Savunma Sanayii Başkanlığı ve BMC arasında imzalanan seri üretim sözleşmesiyle önemli bir kilometre taşı daha geride bırakıldı.

Altay tankı seri üretim sözleşmesi sonrasında ilk kez IDEF'te boy gösterecek. Tankın seri üretim sürecindeki ilk konfigürasyonu olan Altay T1, BMC tarafından ilk kez sergilenecek.

Altay T2 konfigürasyonundaki tanklar için güç grubu geliştirilmesi kapsamındaki çalışmalar da BMC POWER sorumluluğunda devam ediyor. İnsansız kule kabiliyeti kazandırılmış bir adet Altay T3 konfigürasyonunda tankın geliştirilmesi de yine sözleşme kapsamında BMC tarafından sağlanacak.

İlk seri üretim tankı 24. ayda teslim edilecek, T1 teslimatları 39. ayda bitirilecek. Bununla birlikte, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in direktifleri doğrultusunda sözleşme kapsamında olmayan bir adet T1 konfigürasyonundaki tanıtım tankının 18. ayda tamamlanması hedefleniyor.

Teslim edilecek ilk 40 tank Altay T1 konfigürasyonu üretilecek, geliştirilmiş mevcut prototiplerin konfigürasyonunun yanı sıra ASELSAN tarafından geliştirilen Akkor Aktif Koruma Sistemi ve ROKETSAN tarafından geliştirilen ilave zırh birimlerini içerecek.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmiş olan tankların garanti döneminden sonraki bakım ve idame hizmeti, kara platformlarında bir ilk olan "ömür devri lojistik destek" yaklaşımı ile BMC tarafından sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek. Bu sayede sahada kullanılan Altay tanklarından gelen geri bildirimler ile daha mükemmel ve optimize tasarım çözümlerine gidilecek, tankların desteklenebilirlik ve güvenilirlik değerleri üst seviyelere çekilecek.

- Altay T1 muharebe deneyimleriyle şekillendi

Türkiye'nin Yeni Nesil Ana Muharebe Tankı Altay, yakın coğrafyada son dönemde yaşanan muharebe deneyimlerinden ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğe yönelik ihtiyaçlarından yola çıkılarak geliştirilen yeni koruma konseptine göre yeniden tasarlandı ve Altay T1 konfigürasyonuna yükseltildi.

Altay T1, muharebe alanında karşılaşılabilecek tüm tehditleri dikkate alarak geliştirilmiş olan pasif, reaktif ve aktif koruma bileşenlerinden oluşturulan, çepeçevre zırh koruması ile muharebe alanlarında şimdiye kadar görülen en gelişmiş korumaya sahip ana muharebe tankı olacak.