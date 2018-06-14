FİNANS

ALTAY Tankı Güç Grubu için imzalar atıldı

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 15:03 | Son Güncelleme

ALTAY Tankı Güç Grubu için imzalar atıldı

ALTAY Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi Sözleşmesi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında imzalandı.

SSM'den yapılan açıklamada, imza töreninin Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ile BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın katılımıyla Müsteşarlık yerleşkesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, sözleşmenin, ALTAY Ana Muharebe Tankı Güç Grubu'nun yurt içi mevcut imkan ve kabiliyetlerin azami derecede kullanılarak tasarımı, geliştirilmesi, prototip üretimi, test ve kalifikasyonu ile ALTAY Tankı'na entegrasyonunu kapsadığı kaydedildi.

Proje kapsamında bin 500 beygir gücünde dizel motor, çapraz tahrikli transmisyon, soğutma paketi ve ilgili alt sistemlerden oluşan güç grubu geliştirileceği vurgulanan açıklamada, "Yerli olarak geliştirilecek güç grubunun test ve kalifikasyon faaliyetleri proje kapsamında kurulacak test merkezinde yürütülecek. Bu proje kapsamında geliştirilecek ve oluşturulacak fikri ve sınai mülkiyet hakları SSM'ye ait olacak." bilgilerine yer verildi.

SSM'nin, Savunma Sanayii İcra Komitesinde alınan kararla 250 Altay tankının seri üretimi ve tanka güç grubu geliştirilmesi işleri için BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanacağını 24 Nisan'da duyurduğu hatırlatılan açıklamada, düzenlenen törenle güç grubu geliştirilmesi adına sözleşmenin imzalandığı, tankın 250 adetlik seri üretim işi için ise ilgili firmayla görüşmelerin sürdürüldüğü kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Altay BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ güç grubu Savunma Sanayii Müsteşarlığı tank

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