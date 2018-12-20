FİNANS

Altay tankı için 1.8 milyon metrekarelik tesis özelleştirme kapsamına alındı

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 15:27 | Son Güncelleme

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli, Sakarya ili Arifiye ilçesinde yer alan 1 milyon 804 bin metrekarelik MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1.

Altay tankı için 1.8 milyon metrekarelik tesis özelleştirme kapsamına alındı

Gökhan Artan / İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli, Sakarya ili Arifiye ilçesinde yer alan 1 milyon 804 bin metrekarelik MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü arazisi, özelleştirme kapsamına alındı.

Tesisin, Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsamına alınmasının nedeninin 250 Altay ana muharebe tankının seri üretimiyle ilgili olduğu öğrenildi. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2019 tarihinde tamamlanacak ve işletme hakkı 25 yıl olacak.

Ankara'da 9 Kasım’da Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile BMC şirketi arasında Altay tankının seri üretim sözleşmesi imzalanmıştı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın modern ana muharebe tankı ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan "Altay Ana Muharebe Tankı Projesi" kapsamında 250 tank üretilecek. Ana yüklenici olarak BMC firması ile imzalanan projede ASELSAN, ROKETSAN ve MKEK başta olmak üzere birçok savunma sanayi firması da alt yüklenici olarak görev yapacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsamına alınan 1 milyon 804 bin 131 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işletimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin (Fabrika), Altay tankı projesi kapsamında özelleştirme kapsamına alındığı öğrenildi.

İşletme hakkı 25 yıl olacak

Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlanacak. Özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, özelleştirme uygulamasının, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle gerçekleştirilmesi ve işletme hakkı süresinin 25 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

S Bilişim Danışmanlık, dev tesisin özelleştirme kapsamına alınmasıyla ilgili, "Sakarya tank ana-bakım fabrikası Türk askerî-ağır sanayiinin önemli bileşenlerindendir. Fabrika ayrıca kapalı alan, bağlı kapalı alan ve kolay genişleme bakımından Türkiye’nin başta gelen tesislerindendir. Fabrikanın ülke bütünü ve limanlarına demiryolu bağlantısı bulunmaktadır. Altay tankının seri üretiminin gerçekleştirilmesinde üretim yeri kamu elindeki Sakarya ana bakım fabrikasının özelleştirilme ya da tesis işletme haklarının kiralanması suretiyle çözümlenebilecektir. Daha önemlisi 250'nin çok çok üstünde üretimler planlanabilir ve gerçekleştirilebilir hale gelinecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karar şöyle:

“Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait ve Milli Savunma Bakanlığına(MSB) tahsisli Sakarya ili Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesinde bulunan 1075 ada, 5 parsel numaralı 1.804.131 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1.Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işletimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin (Fabrika), özelleştirme ile hedeflenen genel amaçların karşılanmasının yanı sıra; milli savunma sanayinde ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması ile fabrikanın işletme verimliliğinin artırılması ve yeni/iş üretim imkanları oluşturmaya yönelik yatırımların özel sektör tarafından yapılması amacıyla, Özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, özelleştirme uygulamasının, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle gerçekleştirilmesi ve işletme hakkı süresinin 25 yıl olarak belirlenmesine, Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar Fabrikanın MSB Askeri Fabrikalar Genel müdürlüğü 1.Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından işletilmesine devam edilmesine, Fabrikada Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması ile MSB’nin kontrolünde yeni yatırımların yapılması da dahil olmak üzere, ihale dökümanında ve işletme hakkı sözleşmesinde yer alacak hususların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve MSB tarafından belirlenmesine, Özelleştirme uygulamasında teklif sahiplerinin savunma sanayi tesisi işletme deneyimleri, mal yeterlilikleri gibi, MSB ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca uygun görülecek sair hususların ön yeterlilik kriteri olarak belirlenmesine, Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlanmasına, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları hakkında Kanunun 3’üncü ve geçici 29’uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.”

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
TBB/Aydın: Özkaynaklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruzTBB/Aydın: Özkaynaklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz
İpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldıİpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

DHMİ işlettiği havalimanlarında dış hat yolcu başına güvenlik ücreti alacak

DHMİ işlettiği havalimanlarında dış hat yolcu başına güvenlik ücreti alacak

Türkiye İş Bankası da konut kredisinde faiz indirimine gitti

Türkiye İş Bankası da konut kredisinde faiz indirimine gitti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: Suriye’den çıkmak hiç de sürpriz olmadı

Trump: Suriye’den çıkmak hiç de sürpriz olmadı

TBB/Aydın: Özkaynaklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz

TBB/Aydın: Özkaynaklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz

İpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldı

İpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldı

Yurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 35.21 arttı

Yurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 35.21 arttı

İstanbul Havalimanı'nda B777'nin 30 dakikalık yolcu köprüsü parkı 181 euro

İstanbul Havalimanı'nda B777'nin 30 dakikalık yolcu köprüsü parkı 181 euro

FED faiz kararını açıkladı!

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.