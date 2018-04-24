Yerli tank ve motor üretiminde yeni gelişme! Altay tankı ihalesi sonuçlandı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri'nin günümüz ihtiyaçlarına cevap veren modern bir tanka sahip olması için yürütülen ihale sürecinde karara varıldı.
SSM tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda, Altay tankının seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanması yönünde karar verildi.
Milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimine BMC'nin dışında Otokar ve FNSS talip olmuştu. (AA)
Ramazan pidesine zam
Kariyerini bırakıp çilek üretmeye başladı, pazara bile çıkmadan hepsini sattı!
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda
Dolar ne kadar? Dolar kuruna son dakika gelişmesi (24 Nisan dolar fiyatı)
Piyasalar Fed'e müdehaleden tedirgin
Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirveler gelebilir!
Türk girişimci "Böcek burger" ile köşeyi döndü
Borsa'da 4 haftalık düşüş son buldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum