FİNANS

Yerli tank ve motor üretiminde yeni gelişme! Altay tankı ihalesi sonuçlandı

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2018 17:18 | Son Güncelleme

Altay tankının seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan projede BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri'nin günümüz ihtiyaçlarına cevap veren modern bir tanka sahip olması için yürütülen ihale sürecinde karara varıldı.

SSM tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda, Altay tankının seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanması yönünde karar verildi.

Milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimine BMC'nin dışında Otokar ve FNSS talip olmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Altay Tank BMC ihale sonucu savunma sanayi

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