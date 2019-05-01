Altay tankında ASELSAN sistemleri görev yapacak

BMC ile ASELSAN arasında Altay tanklarında yer alacak sistemlerin ASELSAN tarafından sağlanmasına yönelik Altay Seri Üretim Projesi Alt Sistemler Sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, IDEF 2019 Savunma Sanayii Fuarı'ndaki BMC standında düzenlenen törene, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ve diğer ana alt yüklenici firmaların yöneticileri katıldı.

İki şirket arasında Altay tanklarında yer alacak sistemlerin ASELSAN tarafından sağlanmasına yönelik Altay Seri Üretim Projesi Alt Sistemler Sözleşmesi imzalandı. Böylece, Altay Seri Üretim Projesi kapsamındaki ASELSAN teslimatlarının sözleşme toplam bedeli 840 milyon 986 bin 250 avro oldu.

Sözleşme kapsamında; Altay tanklarında yer alacak tank atış kontrol, tank komuta kontrol muhabere ve bilgi, uzaktan komutalı silah, akkor aktif koruma, tank sürücü görüş, tank lazer uyarı, muharebe sahası tanıma tanıtma ile yakın mesafe gözetleme sistemlerinin kullanıcı ve bakım eğitimlerinin verilmesi amacıyla oluşturulacak araçlara yönelik ürünler teslim edilecek.