Alternatif Bank, 2018'deki başarılı performansını çalışanlarıyla kutladı

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, 2018 yılında başarılı bir performans sergileyerek yılı sektörün üzerinde büyüyerek tamamladı.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, 2018 başarısındaki en önemli payın sahibi çalışanlarıyla "2019 Bizde" konseptli vizyon toplantısında bir araya geldi. 2018'in değerlendirildiği toplantıda, yakın ve uzun vadeli hedefler de paylaşıldı.

Organizasyona tüm Alternatif Bank ve iştirak çalışanlarının yanı sıra Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve The Commercial Bank Grup Üst Yöneticisi (CEO) Joseph Abraham, yönetim kurulu üyeleri İzzat Dajani, Turgay Gönensin, Zafer Kurtul ve Genel Müdür Kaan Gür katıldı.

Vizyon toplantısında, Alternatif Bank'ta 10'uncu, 15'inci, 20'nci ve 25'inci yıllarını geride bırakan çalışanlara kıdem ödülleri verildi. Etkinlik, Karsu ve Enbe Orkestrası'nın performanslarıyla keyifli dakikalara sahne oldu.

- "Kendimize koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, şunları kaydetti: