FİNANS

Alternatif Bank 23 Nisan'ı çalışanlarının çocuklarıyla kutladı

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 12:58 | Son Güncelleme

Alternatif Bank Çocuk Şenliği'ne 100'e yakın aile çocuklarıyla katıldı

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde düzenlediği şenlikle çalışanlarının çocuklarını genel müdürlük binasında ağırladı.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre banka, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde düzenlediği şenlikle çalışanlarının çocuklarını Vadistanbul'daki genel müdürlük binasında ağırladı. Alternatif Bank Çocuk Şenliği'ne 100'e yakın aile çocuklarıyla katıldı.

Bankanın İstanbul Kurumsal Şubesi ve genel müdürlüğünü ziyaret eden minik Alternatif Banklılara bankacılık mesleği tanıtılırken, şube müdürü başta olmak üzere tüm anne ve babaların koltukları çocuklara bırakıldı.

Şube ziyaretinin ardından çocuklar, ofis katlarını gezerek ebeveynlerinin iş ortamlarını yerinde görme fırsatını yakaladı. 23 Nisan'ın anlamını doyasıya yaşayan çocuklar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kompozisyonu ile greenbox'ta fotoğraf çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşçı Firuzbay, Alternatif Bank ailesi olarak dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bu çok özel günü çalışanların çocuklarıyla kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Firuzbay, "Şenliğimiz, çalışanlarımızla bir araya geldiğimiz anlamlı günlerden biri olmasının yanı sıra çocuklarımızın yaptığımız işi yerinde görmeleri açısından da oldukça kıymetliydi. Yarının doktorları, sanatçıları, eğitimcileri, devlet adamları, bankacıları ve daha pek çok mesleğin önemli temsilcileri olacağına yürekten inandığımız yavrularımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şenlikte bando eşliğinde, sihirbaz ve jonglör gösterisi, yüz boyama, çeşitli atölyeler, langırt turnuvaları gibi etkinliklerle eğlenceli dakikalar yaşandı.

PARTNER 13 yaşında evlendirildi, 44 kez doğum yaptı 13 yaşında evlendirildi, 44 kez doğum yaptı
Ak Portföy'e Yeni Teknolojiler Fonu'na "Getiri Lideri" ödülüAk Portföy'e Yeni Teknolojiler Fonu'na "Getiri Lideri" ödülü
Roche’un satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 8.0 arttıRoche’un satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 8.0 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
23 nisan Alternatif Bank Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taş

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Ünlü ekonomistten 'Türkiye' uyarısı!

Ünlü ekonomistten 'Türkiye' uyarısı!

İlçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri...

İlçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri...

Lisede yaptıkları herkesi şaşırtıyor! Kapı kapı dolaşıp, dağıtıyorlar

Lisede yaptıkları herkesi şaşırtıyor! Kapı kapı dolaşıp, dağıtıyorlar

Yurt dışı tatili planı yapanlara kötü haber!

Yurt dışı tatili planı yapanlara kötü haber!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk ev tekstilcileri İtalya’da uluslararası alıcılar ile buluştu

Türk ev tekstilcileri İtalya’da uluslararası alıcılar ile buluştu

Ak Portföy'e Yeni Teknolojiler Fonu'na "Getiri Lideri" ödülü

Ak Portföy'e Yeni Teknolojiler Fonu'na "Getiri Lideri" ödülü

Roche’un satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 8.0 arttı

Roche’un satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 8.0 arttı

Dominic Wilcox Marketing Meetup için Türkiye’ye geliyor

Dominic Wilcox Marketing Meetup için Türkiye’ye geliyor

TÜİK - Çocukların işgücüne katılım oranı yükseliyor

TÜİK - Çocukların işgücüne katılım oranı yükseliyor

CarrefourSA’dan 5 milyon liralık mağaza yenilemesi

CarrefourSA’dan 5 milyon liralık mağaza yenilemesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.