Alternatif Bank aktiflerini 26,5 milyar lira seviyesine çıkardı

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, yılın ilk çeyreğini de hedefleri doğrultusunda tamamlayarak, konsolide rakamlara göre aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında artırarak 26,5 milyar lira seviyesine yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bankanın 2019'un ilk 3 ayında nakdi (finansal kirama alacakları dahil) ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek 23,3 milyar liraya ulaşırken, mevduat hacmi ise 13,4 milyar lira oldu.

Bankanın konsolide net karı 52,2 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür şunlara dikkati çekti:

"Alternatif Bank olarak, yılın ilk çeyreğini başarılı bir performansla hedeflerimiz doğrultusunda tamamladık. İş planımıza bağlı kalarak, risk yönetiminden taviz vermeden, bankamızın aktif kalitesini her zaman önceliklerimiz arasında tutarak emin adımlarla ilerledik. Öz kaynaklarımız yıl sonuna kıyasla yüzde 20 büyüdü ve sermaye yeterlilik rasyomuz yüzde 17,5 seviyesine ulaştı. Bu dönemde 272,7 milyon liralık sermaye artışımız stratejik büyüme planımız kapsamında bize güç verirken, hissedarımız The Commercial Bank'ın, Alternatif Bank ve Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin de somut göstergelerinden biri olarak önemli bir katkı sundu.