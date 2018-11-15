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Alternatif Bank yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 41 büyüdü

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 10:43 | Son Güncelleme

Alternatif Bank, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 büyüyerek aktiflerini 29.3 milyar liraya yükseltti.  Bankanın bu dönemde kredilerle ekonomiye sağladığı destek yüzde 29.6 artarak 18.9 milyar liraya yükselirken mevduat hacmi yüzde 32.4 artarak 14.9 milyar liraya çıktı.

Alternatif Bank yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 41 büyüdü

İstanbul,15 Kasım (DHA) - Alternatif Bank, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 büyüyerek aktiflerini 29.3 milyar liraya yükseltti.
Bankanın bu dönemde kredilerle ekonomiye sağladığı destek yüzde 29.6 artarak 18.9 milyar liraya yükselirken mevduat hacmi yüzde 32.4 artarak 14.9 milyar liraya çıktı. Yılın üçüncü çeyreğinde bankanın net kârı 202 milyon lira, öz kaynak kârlılığı ise yüzde 16 düzeyinde gerçekleşti.
Alternatif Bank olarak, krediler ve mevduatta sektörün üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirten Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, şöyle devam etti:
“Piyasalardaki dalgalanmanın en yoğun şekilde hissedildiği ağustos ayında 134 milyon dolar tutarında bir sendikasyon kredisi sağladık.
“Elde ettiğimiz kredi, Alternatif Bank’ın uluslararası itibarını ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha tescil etti. Böylece uluslararası finans kuruluşlarıyla uzun süreli işbirliğimizin de somut adımlarını atmış olduk.
“Türkiye ile Katar arasında her geçen gün güçlenen ticari ilişkilerin gelişimine verdiğimiz desteğin bir yansıması olarak, hissedarımız The Commercial Bank’ın iki yıldır Doha ve Umman’da düzenlediği Yatırımcı Analist Günü toplantılarına ilk kez ev sahipliği yaptık.
“The Commercial Bank’ın bölgedeki bilgi birikimi ve gücü, kendileriyle sinerji içerisindeki yakın çalışmalarımız, işbirliği fırsatlarının önünü açıyor.
“Bu anlamda hissedarımızın farklı ülkelerde gerçekleştirdiği yatırımcı gününü bu sene bankamızda yapması bize ve ülkemize duydukları güvenin bir göstergesi olarak bizleri ayrıca onurlandırdı.
“Kurumsal yönetişim ilkelerimiz ışığında ve ‘Danışman Banka’ kimliğimizin doğası gereği ölçeği ya da sektörü ne olursa olsun, büyüme hayalleri olan, ülkemiz için daha iyi bir geleceğe inanan, istihdam ve üretim ile ekonomimize katma değer sağlayan tüm işletmelerin yanındayız.
“Bu amaç doğrultusunda yönetimimizle, genel müdürlük ve şube ekiplerimizle birlikte reel sektöre, sahaya bu dönemde de çok yakın olduk.
“Basiretli bankacılık anlayışımız, güçlü muhabir banka ilişkilerimiz ve yenilenen danışman şube yapımız sayesinde yılın geri kalanını iyi bir performansla tamamlayarak sürdürülebilir büyüme yolculuğumuza devam edeceğiz.’’
Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve The Commercial Bank Grup CEO’su Joseph Abraham ise, “Katar için önemli bir stratejik ortak olan Türkiye’nin gerek uluslararası çapta gerek Orta Doğu özelinde, uzun vadede taşıdığı stratejik öneme inancımız tam. Türkiye’ye duyduğumuz bu inanç, Alternatif Bank’a bugüne kadar yaptığımız 1 milyar dolar tutarındaki yatırım, yakın dönemde gerçekleştirdiğimiz 50 milyon dolar sermaye artışı ve 2018 yılı içerisinde İstanbul’da devreye aldığımız yeni genel müdürlük binası ile de kendini gösteriyor.
Türkiye’ye güveniyor, uluslararası çapta en önemli yatırımımız olan ve yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği yüksek büyüme ivmesini sürdüreceğine inandığımız Alternatif Bank’a tam desteğimizi sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de grubumuz içerisinde gerek iş modeli gerekse yarattığı değer açısından önemli bir yeri olan Alternatif Bank’ın katkılarıyla, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğine, finansal ve ticari alanda sunduğumuz destekler ve danışmanlık en temel önceliklerimiz arasında bulunuyor. Bu planımızın somut adımlarından birini de Commercial Bank’ın her yıl düzenlediği Yatırımcı Analist Günü’nü bu yıl Türkiye’de, Alternatif Bank’ın Vadistanbul’daki yeni genel müdürlük binasında yaparak attık. Böylelikle, her iki pazarda ticaret yapmak isteyen firmalara destek vermeyi hedefliyoruz” dedi. (Fotoğraflı)

Alternatif Bank yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 41 büyüdü

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